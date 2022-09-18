28
o
بيروت
28
o
طرابلس
9
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
23
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
9
o
بشري
28
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
البطاطا الساخنة... هل تناولها مضر بالصحة؟
Lebanon 24
18-09-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذرت الدكتورة زهرة بافلوفا، أخصائية الغدد الصماء من تناول البطاطس الساخنة لأنها تسبب ارتفاعا مفاجئا لمستوى الغلوكوز في الدم.
وتشير الأخصائية، إلى أنه قبل تناول البطاطا يجب تركها بعض الوقت لتبرد إلى درجة حرارة الغرفة، حيث في هذه الحالة لا يرتفع مستوى الغلوكوز في الدم كثيرا، وسوف يتم تخمير النشاء جزئيا في الأمعاء، ما يؤدي إلى زيادة عدد البكتيريا المفيدة.
Advertisement
وتضيف، علاوة على ذلك، يمكن أن تكون البطاطا المسلوقة جزءا من النظام الغذائي. ولكن بعض أطباق البطاطا تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، مثل البطاطا المقلية التي تعادل السعرات الحرارية التي تحتويها المأكولات السريعة، طبق البطاطا المهروسة التي تضاف لها الزبدة أو القشطة.
وتشير الخبيرة، إلى أن الأطعمة الدهنية والمقلية والمالحة، تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والنوع الثاني من السكري وأمراض الكبد والكلى. كما أن البطاطا المقلية يمكن أن تسبب مشكلات في بشرة الوجه وفي التركيز والذاكرة." نوفوستي"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جوزيف أبو فاضل يُفجّر خبراً عن رياض سلامة.. ما الذي يُحضّر؟
Lebanon 24
جوزيف أبو فاضل يُفجّر خبراً عن رياض سلامة.. ما الذي يُحضّر؟
06:41 | 2022-09-18
18/09/2022 06:41:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تلويحٌ بـ"تصعيد" في الشارع.. ماذا سيجري غداً؟
Lebanon 24
تلويحٌ بـ"تصعيد" في الشارع.. ماذا سيجري غداً؟
11:39 | 2022-09-18
18/09/2022 11:39:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل بارزة.. ماذا جرى بعد ساعات على خطاب نصرالله بالأمس؟
Lebanon 24
تفاصيل بارزة.. ماذا جرى بعد ساعات على خطاب نصرالله بالأمس؟
07:00 | 2022-09-18
18/09/2022 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل راقبت نصرالله وحديثٌ عن "مُفاجأة".. ماذا قيل عن خطاب الأمس؟
Lebanon 24
إسرائيل راقبت نصرالله وحديثٌ عن "مُفاجأة".. ماذا قيل عن خطاب الأمس؟
03:56 | 2022-09-18
18/09/2022 03:56:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 3 سنوات... بضائع تعود لرفوف السوبرماركت!
Lebanon 24
بعد 3 سنوات... بضائع تعود لرفوف السوبرماركت!
03:45 | 2022-09-18
18/09/2022 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
12:00 | 2022-09-18
عند استخدام فرشاة الأسنان... تجنب هذه العادة
10:00 | 2022-09-18
بعض الفواكهه والخضار قد تزيد نسبة السعادة في حياتكم... اليكم التفاصيل
08:00 | 2022-09-18
لدماغ صحّي... لا تستغنوا عن هذه الأطعمة
07:00 | 2022-09-18
تناول الطعام خلال ساعات الليل... أخطر مما تتوقع!
05:00 | 2022-09-18
بعد فضيحة السالمونيلا.. "كيندر" يعود
02:00 | 2022-09-18
قائمة بأفضل الأطعمة التي تساعد في مواجهة السكري
فيديو
هاتف يغزو الأسواق: مواصفاته ممتازة وسعره منافس تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف يغزو الأسواق: مواصفاته ممتازة وسعره منافس تعرفوا إليه (فيديو)
02:00 | 2022-09-17
18/09/2022 22:51:20
Lebanon 24
Lebanon 24
داليا جنبلاط الضاهر عروس غير "تقليدية" في حفل زفافها.. ورسالة من والدها للعروسين (صور وفيديو)
Lebanon 24
داليا جنبلاط الضاهر عروس غير "تقليدية" في حفل زفافها.. ورسالة من والدها للعروسين (صور وفيديو)
00:37 | 2022-09-17
18/09/2022 22:51:20
Lebanon 24
Lebanon 24
في أوّل تعليق لها... ما هو المبلغ الذي حصلت عليه سالي حافظ وماذا كشفت عن السلاح الذي كانت تحمله؟
Lebanon 24
في أوّل تعليق لها... ما هو المبلغ الذي حصلت عليه سالي حافظ وماذا كشفت عن السلاح الذي كانت تحمله؟
07:04 | 2022-09-14
18/09/2022 22:51:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact