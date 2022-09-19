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صحة
الاكتئاب... اليكم بعض عوارضه المبكرة
Lebanon 24
19-09-2022
|
01:00
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كشفت عالمة النفس إريكيان أخميروفا من مركز علم النفس بجامعة سامارا ، السلوك الذي يشير إلى علامات الاكتئاب المبكرة.
وتشير أخميروفا إلى أن للاكتئاب في البداية علامات معينة: فقدان الشهية واللامبالاة أو زيادة القلق، وكذلك غياب المشاعر الإيجابية من تلك الأشياء التي كانت تمنح الشخص الراحة والمتعة.
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ووفقا لها، إذا كان الشخص يعاني أكثر من أسبوعين من خور القوى واليأس وفقدان الشهية واضطراب النوم والتواصل مع المحيطين، فيجب عرضه على معالج نفسي بأسرع وقت.
وتضيف موضحة، يمكن اعتبار الاكتئاب في العالم المعاصر، حالة عصبية خطيرة أو حالة باطنية المنشأ، أو حالة يأس مؤقتة.
وتقول، "تعتمد الحالة النفسية للإنسان على صحته البدنية. لذلك لتجنب حالة الانحلال يجب كل يوم ممارسة التمارين الرياضية لمدة 15-20 دقيقة والنوم 7-8 ساعات في غرفة مظلمة جيدة التهوية. والمهم في هذه الحالة الاستيقاظ في اليوم التالي بعد الذهاب إلى النوم".
وتوصي الأخصائية باتباع نظام غذائي متوازن، ويتضمن الخضروات والفواكه."إزفيستيا"
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