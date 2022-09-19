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صحة

مواد غذائية تساعدك على النوم بسرعة

Lebanon 24
19-09-2022 | 11:00
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كشفت الطبيبة الروسية أولغا أوساتوفا، أن المكسرات واللحم والبقوليات والسمك والمأكولات البحرية المحتوية على التربتوفان، تساعد الإنسان على نوم جيد.


وتشير الطبيبة، إلى أن التريبتوفان، هو حمض أميني يحصل عليه الجسم من المواد الغذائية فقط، وفي داخل الجسم يستخدم في إنتاج السيروتونين المسؤول في النهار عن البهجة والسرور، والميلاتونين في الليل يضمن نوما جيدا لفترة طويلة.
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وبحسب أوساتوفا، فإن المواد المحتوية على نسبة جيدة من التربتوفان هي: السمسم والفستق والكاجو واللوز والبندق. هذه المكسرات تحتوي على أعلى نسبة من هذا الحمض الأميني. فمثلا للحصول على كمية الميلاتونين التي تضمن نوما جيدا، يكفي تناول28 غراما من الفستق أو اللوز.
ووفقا لها، لحم الأرانب والديك الرومي وسمك السلمون والماكريل والروبيان والمأكولات البحرية الأخرى يمكن أن تحل أيضا محل الحبوب المنومة.
وتنصح الطبيبة، الأشخاص الذين يرغبون في تحسين نومهم، بتناول اللبن أو أي منتج ألبان مخمر يحتوي على العصيات اللبنية الحية.
وتضيف، يجب تناول حميع هذه الأطعمة والمنتجات على الأقل قبل ثلاث ساعات من الخلود للنوم، لكي يمتصها الجسم.
المصدر: روسيا اليوم
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