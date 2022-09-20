Advertisement

صحة

عارض شائع... هذا ما يعاني منه كل من يصاب بكورونا

Lebanon 24
20-09-2022 | 01:38
A-
A+
Doc-P-992275-637992601241050282.jpg
Doc-P-992275-637992601241050282.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بات من المعروف أن الأعراض الشائعة للإصابة بكوفيد-19 تشمل التعب والتهاب الحلق والصداع، إلا أن هناك عارضا آخر عاما سجل لدى المصابين بكورونا ممن حصلوا على اللقاحات المضادة للوباء.

وأشارت البيانات التي جمعها مشروع ZOE Health Study البريطاني، إلى أن الإسهال يعتبر من الأعراض الشائعة لمرض كوفيد-19 لدى البريطانيين المصابين به من الذين تم تلقيحهم.
Advertisement

وأظهرت البيانات ارتفاعا في عدد الأشخاص الذين أبلغوا عن هذا العارض في يناير 2022، وأن بعضا من ذلك كان مرتبطا بمتغير "أوميكرون".

وأوضح المشروع أن الإصابة بكورونا ترافق في كثير من الحالات مع ظهور جراثيم في المعدة، حسبما نقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

ووفق القائمين على المشروع فإن الإسهال يمكن أن يكون من الأعراض المبكرة للفيروس التاجي، حيث يبدأ في اليوم الأول من الإصابة ويزداد سوء على مدار الأسبوع.

ولفت الباحثون إلى أن البيانات وجدت أن عارض الإصابة بالإسهال بات أقل انتشارا مع كل متغير للفيروس، إذ أبلغ ما يقرب من ثلث البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 35 عاما عن إصابتهم بالإسهال أثناء موجة "ألفا"، بينما قال واحد فقط من كل 5 إنهم عانوا من ذلك خلال موجات "أوميكرون" و"دلتا".

ونصحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية المصابين بالإسهال بالحرص على ترطيب الجسم بالسوائل والراحة، وإجراء اختبار كوفيد-19 في حال ترافق ذلك مع أعراض كورونا الشائعة الأخرى مثل ارتفاع الحرارة والسعال وفقدان حاسة التذوق أو الشم. "سكاي نيوز عربية" 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2022-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:43 | 2022-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:10 | 2022-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
08:00 | 2022-09-20
05:00 | 2022-09-20
02:00 | 2022-09-20
22:58 | 2022-09-19
16:00 | 2022-09-19
14:00 | 2022-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website