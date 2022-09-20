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صحة

كورونا... هل خطورته ما زالت على حالها؟

Lebanon 24
20-09-2022 | 11:00
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أشار متحدث باسم منظمة الصحة العالمية في إفادة صحافية إلى أن "جائحة فيروس كورونا لا تزال يمثل حالة طوارئ عالمية، لكن نهايتها قد تلوح في الأفق إذا استخدمت الدول الأدوات الموجودة تحت تصرفها"، بحسب وكالة "رويترز".
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وتأتي التصريحات بعد أن أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في مقابلة أن "الجائحة انتهت".
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