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صحة

من الدوار وصولاً للعجز الجنسي.. هذا ما يؤدي إليه ارتفاع الكوليسترول

Lebanon 24
21-09-2022 | 08:00
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أشار خبراء الصحة إلى أن ارتفاع الكوليسترول في الدم يزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية وتصلب الشرايين.

وحسب ما ذكر موقع "إيت ذيس"، فإن هناك 5 علامات تظهر على جسم وصحة الإنسان، وتشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، مشيرا إلى أنه "في حال ظهورها، لا يجب إهمالها":
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- ألم الساق: مرض الشرايين المحيطية يعد مشكلة شائعة في الدورة الدموية تجعل الشرايين الضيقة تقلل من تدفق الدم إلى السيقان. وقال جراح الأوعية الدموية أندي لي، مدرس في كلية الطب بجامعة هارفارد، إن هذا المرض يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالنوبة القلبية.
- الدوار: يمكن أن تكون الدوخة (الدوار) علامة على ارتفاع الكوليسترول في الدم، وفق "إيت ذيس".
- ألم صدر: قد يكون علامة على مرض خطير ولا يجب تجاهله أبدا. ويكون الألم أسوأ عند القيام بأي مجهود، وقد يكون علامة على انسداد الشريان التاجي، الذي قد يؤدي إلى نوبة قلبية قاتلة.
- رواسب دهنية حول العين: يمكن أن يتسبب ارتفاع الكوليسترول في ترسبات دهنية صفراء صغيرة حول العينين، تسمى "الزانثلازما". وقالت طبيبة العيون نيكول باجيك إن 50 في المئة من الأشخاص الذين يعانون من هذه الترسبات يعانون من ارتفاع الكوليسترول.
- العجز الجنسي: يحذر الأطباء من أن ارتفاع الكوليسترول يمكن أن يؤدي إلى العجز الجنسي.
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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