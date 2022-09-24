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صحة

لمن يعاني من ضغط الدّم.. إليك هذا الخبر

Lebanon 24
24-09-2022 | 02:00
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أظهرت تجربة جديدة أن التدريب على التنفس المقاوم بجهاز صغير يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، مثل بعض الأدوية.
ووفقاً لموقع "ميديكال إكسبريس"، يستخدم هذا الجهاز منذ سنوات لمساعدة الرياضيين والمغنين على استخدام عضلات الرئة لسحب ودفع الهواء من خلاله، ما يقوي هذه العضلات.
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وأقام التجربة باحثون من جامعتي كولورادو وأريزونا، ووجدوا أن التدريب على التنفس المقاوم دقائق كل يوم، مدة 6 أسابيع يقلل ضغط الدم الانقباضي، القراءة الأعلى، بمتوسط 9 ملم/ زئبق.
واشتملت كل جلسة تدريب على استنشاق الهواء وإخراجه 30 مرة، وقيس ضغط دم المشاركين في التجربة قبل وبعد، التدريب.
وقالت نتائج البحث إنه يمكن لمرضى الضغط من جميع الأعمار اللجوء لهذا التمرين، خاصة غير القادرين منهم على ممارسة الرياضة.
 
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