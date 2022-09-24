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صحة

دراسّة مُهمة للمُدخّنين.. تفاصيلها ستدفعكم لرميِ "السيجارة" الآن

Lebanon 24
24-09-2022 | 05:00
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وجدت دراسة موسّعة حديثة أن المقلعين عن التدخين الذين تبنوا نمط حياة صحي قد انخفض لديهم خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 27%، كما انخفض أيضاً خطر الوفاة من السرطان بنسبة 24%، ومن أمراض القلب بنسبة 28%، ومن مرض تنفسي بنسبة 30%.
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وتمتاز الدراسة التي أجراها المعهد الوطني للسرطان بالولايات المتحدة بطول فترة المتابعة للمقلعين عن التدخين والتي استمرت 19 عاماً، لـ 159937 شخصاً.
ووفقاً لموقع "ميديكال إكسبريس"، تضمن نمط الحياة الصحي الحفاظ على وزن الجسم، وتناول أطعمة صحية، وممارسة النشاط البدني.
ومن المعروف أن للإقلاع عن التدخين فوائد عديدة على الجهاز الهضمي واللياقة البدنية ومظاهر الشيخوخة.
وتشير نتائج الدراسة الجديدة إلى أن تبني عادات صحية يعزّز من فوائد خطوة الإقلاع عن التدخين، وأنه ينعكس إيجابياً على طول العُمر.
 
(24)
 
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