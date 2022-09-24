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صحة

معلومة جديدة.. ما تفعله 4 أكواب من الشّاي يومياً رائعٌ جداً

Lebanon 24
24-09-2022 | 08:00
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قالت دراسة جديدة لجامعة ميريلاند إن تناول ما بين كوب و3 أكواب شاي يومياً، يقلل خطر الإصابة بالسكري بشكل طفيف، لكن تناول 4 أكواب يخفض الخطر بـ 17%.
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وتؤكد النتائج ما أشارت إليه أبحاث سابقة عن علاقة 3 أكواب شاي أخضر يومياً بانخفاض خطر الوفاة والإصابة بالسكري.

ووفقاً لموقع "ميديكال نيوز توداي"، يحتوي الشاي خاصة الأخضر على نوع من مضادات الأكسدة يسمى البوليفينول، وتبين أن تأثيره  فعّال في خفض الالتهابات.

واعتمد فريق البحث على تحليل تأثير الشاي على 5199 شخصاً من خلال بيانات للتغذية في دراسة صينية، ومقارنة التحليل مع نتائج 19 دراسة أخرى.

وكشفت النتائج العلاقة بين استهلاك أنواع الشاي المختلفة بما فيها الأسود وتراجع خطر الإصابة بالسكري عند استهلاك عدة أكواب يومياً.
 
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