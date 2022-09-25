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صحة

كيف ترفع معدل ذكاء طفلك؟ إليك 5 طرق مثبتة علمياً

Lebanon 24
25-09-2022 | 16:00
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يُعتقد أن الأشخاص الناجحين لديهم معدل ذكاء أعلى ومن الطبيعي أن يرغب الآباء في أن يكون لدى أطفالهم معدل ذكاء مرتفع أيضًا. ولكن هل يولد الأطفال بمعدلات ذكاء أعلى أم يمكن تنميته من خلال ممارسة بعض الأنشطة؟
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بحسب ما ورد في تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا" Times of India، يمكن تعزيز ذكاء الطفل إلى حد كبير في السنوات التكوينية من خلال ممارسة الأنشطة التالية:
1- ممارسة الرياضة
أظهرت العديد من الدراسات أن ممارسة الرياضة تعزز نشاط الدماغ الذي يفرز الإندورفين في الجسم، وبالتالي يعزز وظائف المخ وقدرته. اجعل طفلك يمارس أي رياضة وتأكد من أنه يستمتع بها تمامًا أيضًا للحصول على أقصى الفوائد.

2- حسابات رياضية عشوائية
يمكن أن يطلب أحد الوالدين من الطفل حل بعض المسائل الحسابية البسيطة بشكل عشوائي على مدار اليوم، مع مراعاة عدم المبالغة حتى لا يحدث نفور. يمكن أن تصبح تلك الطريقة نشاطًا ممتعًا مع ملاحظة أنها يمكن أن تكون مجرد حسابات بسيطة مثل 1 + 1، مما سيحسن وظائف الدماغ بشكل كبير.
3- العزف على آلة موسيقية
تحتوي الآلات الموسيقية على الكثير من العمليات الحسابية في أدائها العام، وعندما تجعل طفلك يتعلم آلة موسيقية، فإنه يتعلم أيضًا الفروق الدقيقة ومهارات التفكير المكاني. علميًا، ثبت أن العزف على الآلات الموسيقية مثل والكمان والبيانو والطبول كلها أشياء رائعة لنمو الطفل وثقته بشكل عام.

4- حل الألغاز
إن قضاء الطفل حتى 10 دقائق يوميًا في حل الألغاز يمكن أن يكون مفيدًا للغاية لصحة دماغه.
5- تدريبات التنفس
إن ممارسة تدريبات التنفس العميق تعد مفيدة للغاية للأطفال، كما للبالغين. يسمح التدريب على التنفس للأطفال بتصفية أفكارهم والحصول على تفكير أوضح. كما أنه يعزز قوة تركيزهم.

كما كشفت دراسة حديثة أنه عندما يمارس الأطفال التأمل لمدة 10 دقائق، فإن أدمغتهم تتطور وتنمو بشكل جيد، بحسب ما أظهرته نتائج مسح الدماغ.

وينصح الخبراء بأن يمارس الأطفال تدريبات التنفس العميق والتأمل في الصباح الباكر وقبل النوم.
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