29
o
بيروت
29
o
طرابلس
15
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
33
o
زحلة
33
o
بعلبك
15
o
بشري
28
o
بيت الدين
33
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
كيف يؤثر التوتر على امكانية انجاب الاطفال
Lebanon 24
26-09-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يشير بحث جديد في المجلة الاسكندنافية لأمراض النساء والتوليد إلى أن الإجهاد قد يؤثر على خصوبة المرأة، أو احتمال حدوث الحمل خلال دورة الحيض.
وقيمت الدراسة الحمل الخفي، الذي يشير إلى "البلى" التراكمي للإجهاد المزمن وأحداث الحياة، في 444 امرأة كن يحاولن الحمل.
Advertisement
كانت النساء اللواتي حصلن على درجات حمل تفاضلي أعلى، بناء على تسعة مؤشرات مثل ضغط الدم وسكر الدم والكورتيزول والنورأدرينالين والكوليسترول، أقل عرضة للحمل في غضون عام، على سبيل المثال، فإن النساء اللواتي حصلن على درجة حمل تفاضلي من 5 إلى 6 سيكون لديهن انخفاض بنسبة 59٪ في الخصوبة مقارنة بالنساء اللائي حصلن على درجات 0.
"قال المؤلف الكبير الدكتور باي وانغ من جامعة جنوب شرق جيانغسو في الصين:" ما وجدناه يقدم فكرة جديدة للاستشارة السابقة للحمل ولكن من الواضح أن كيفية تقييم الإجهاد بموضوعية هي مسألة علمية معقدة، وكيفية التدخل وتقليل تأثير الإجهاد المزمن يمثل مشكلة ملحة، وهي وكل الأشياء تحتاج مزيدا من الدراسة"."ميديكال إكسبريس"
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن سحوبات الدولار من المصارف غداً.. ماذا سيحصل؟
Lebanon 24
خبرٌ عن سحوبات الدولار من المصارف غداً.. ماذا سيحصل؟
14:03 | 2022-09-25
25/09/2022 02:03:27
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد تسعيرة المولّدات.. هكذا ستُصبح قريباً
Lebanon 24
جديد تسعيرة المولّدات.. هكذا ستُصبح قريباً
14:52 | 2022-09-25
25/09/2022 02:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أجسامٌ تمرّ في سماء في لبنان هذا المساء.. شاهدوها بالفيديو!
Lebanon 24
أجسامٌ تمرّ في سماء في لبنان هذا المساء.. شاهدوها بالفيديو!
12:26 | 2022-09-25
25/09/2022 12:26:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عودة المصارف.. هكذا سيُصبح دولار "صيرفة"
Lebanon 24
بعد عودة المصارف.. هكذا سيُصبح دولار "صيرفة"
02:45 | 2022-09-26
26/09/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة في الجنوب.. شابّة تواجه مُسلّحين في البحر فما علاقة "الموساد"؟
Lebanon 24
حادثة في الجنوب.. شابّة تواجه مُسلّحين في البحر فما علاقة "الموساد"؟
15:11 | 2022-09-25
25/09/2022 03:11:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
05:00 | 2022-09-26
بحال الاصابة بـ"كورونا"... هكذا يمكن تخفيف حدتها
03:00 | 2022-09-26
الصراخ والصحة العقلية... ما العلاقة بينهما؟
01:00 | 2022-09-26
التدخين يقتل أكثر من 8 ملايين شخص سنويا... اليكم التفاصيل
23:17 | 2022-09-25
اللبنانيون يبتكرون سوقا خاصة بالدواء... لا يمكن انتظار الحلول
23:00 | 2022-09-25
علاج مفاجئ لمرضى السرطان.. من فيروس ولا أبسط!
16:00 | 2022-09-25
كيف ترفع معدل ذكاء طفلك؟ إليك 5 طرق مثبتة علمياً
فيديو
هدف "نادر" سجله مدافع من مسافة 64 متراً.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
هدف "نادر" سجله مدافع من مسافة 64 متراً.. شاهدوا الفيديو
02:00 | 2022-09-25
26/09/2022 17:07:20
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسي يحطم رقما قياسيا في مغامرة خطيرة... ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
فرنسي يحطم رقما قياسيا في مغامرة خطيرة... ماذا فعل (فيديو)
02:00 | 2022-09-24
26/09/2022 17:07:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"كروس أوفر" جديدة من "ميتسوبيشي"... تعرفوا إلى سيارة "ASX" (فيديو)
Lebanon 24
"كروس أوفر" جديدة من "ميتسوبيشي"... تعرفوا إلى سيارة "ASX" (فيديو)
11:00 | 2022-09-22
26/09/2022 17:07:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact