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صحة

كيف يؤثر التوتر على امكانية انجاب الاطفال

Lebanon 24
26-09-2022 | 08:00
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يشير بحث جديد في المجلة الاسكندنافية لأمراض النساء والتوليد إلى أن الإجهاد قد يؤثر على خصوبة المرأة، أو احتمال حدوث الحمل خلال دورة الحيض.

وقيمت الدراسة الحمل الخفي، الذي يشير إلى "البلى" التراكمي للإجهاد المزمن وأحداث الحياة، في 444 امرأة كن يحاولن الحمل.
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كانت النساء اللواتي حصلن على درجات حمل تفاضلي أعلى، بناء على تسعة مؤشرات مثل ضغط الدم وسكر الدم والكورتيزول والنورأدرينالين والكوليسترول، أقل عرضة للحمل في غضون عام، على سبيل المثال، فإن النساء اللواتي حصلن على درجة حمل تفاضلي من 5 إلى 6 سيكون لديهن انخفاض بنسبة 59٪ في الخصوبة مقارنة بالنساء اللائي حصلن على درجات 0.

"قال المؤلف الكبير الدكتور باي وانغ من جامعة جنوب شرق جيانغسو في الصين:" ما وجدناه يقدم فكرة جديدة للاستشارة السابقة للحمل ولكن من الواضح أن كيفية تقييم الإجهاد بموضوعية هي مسألة علمية معقدة، وكيفية التدخل وتقليل تأثير الإجهاد المزمن يمثل مشكلة ملحة، وهي وكل الأشياء تحتاج مزيدا من الدراسة"."ميديكال إكسبريس"


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