نبأ سار.. هل اقتربت نهاية "كورونا"؟

توقع كبير الباحثين في مركز "غاماليا" لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، أناتولي ألتشتاين، نهاية جائحة "كوفيد-19" قبل نهاية العام الجاري.





وفي حديث إلى صحيفة "إزفيستيا"، قال ألتشاين: "برأيي من الأفضل تأجيل الإعلان عن انتهاء الجائحة بضعة أشهر. ولكن يجب حتى بعد الإعلان عن انتهاء الجائحة، إبقاء بعض القيود والتدابير سارية المفعول، مثل التطعيم والمسافة الاجتماعية واستخدام الكمامات في أماكن التجمعات العامة".

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ورأى أن "العامل المناعي سيلعب في المستقبل القريب، دوراً مهماً جداً في مسار الجائحة".

وأضاف: "حاليا لا يمكن القول إن البشرية غير محصنة ضد الوباء، لذلك سيستمر". وتابع: "يمكن القول بأن الإصابات ستنخفض و كذلك الوفيات".