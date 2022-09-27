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صحة

ما هي عواقب الامتناع التام عن تناول السكر؟

Lebanon 24
27-09-2022 | 02:00
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أعلنت الدكتورة يلينا تيخوميروفا، أخصائية التغذية الروسية، أن على الراغبين في التخلص من الوزن الزائد، التخلي عن استهلاك السكر تماما.

 

وأكدت الأخصائية في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، أن "التخلي المفاجئ والتام عن السكر لن يؤدي إلى أي عواقب سلبية للصحة، مقارنة بالتخلي التام عن تناول الكحول والمخدرات".

 
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وقالت: "إذا تخلى الشخص الذي يريد التخلص من الوزن الزائد بصورة تامة وفجائية عن تناول الحلويات، فلن يحدث له أي شيء سيء على الإطلاق. لأن التخلي عن السكر ليس سيئا مثل التخلي التام عن الكحول أو المخدرات. لأن الشخص عندما يتخلى عن المؤثرات العقلية المسببة للإدمان، فإنه يعاني من أزمة الامتناع عن هذه المواد. ولكن إذا توقف الشخص فجأة عن تناول الحلويات، فلن يعاني من هذه الأزمة ولن تكون هناك عواقب صحية خطيرة".

 

ولفتت الى أنه "إذا رغب الشخص بتخفيض وزنه، فليس من الضروري التخلي تماما عن الحلويات. لأنه حاليا تباع في المتاجر "حلويات بديلة" مصنوعة من isomaltooligosaccharide كربوهيدرات لا يمتصها الجهاز الهضمي تحتوي على بدائل السكر".

المصدر: روسيا اليوم
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