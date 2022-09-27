نصائح لتسريع الشفاء بعد جراحة ضرس العقل

تعتبر جراحة ضرس العقل من الإجراءات الجراحية البسيطة التي يتم إجراؤها يومياً في العيادات الخارجية، إلا أن هذه الجراحة قد تكون معقدة للغاية في بعض الحالات تبعاً لموضع الضرس، ولذلك فإنها قد تكون مؤلمة وقد تستغرق عملية الشفاء والتئام الجرح وقتاً طويلاً.

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وفقاً للجمعية الألمانية لجراحة الفم والوجه والفكين، يمكن القيام ببعض الاجراءات الى جانب النظام الغذائي الصحي، تساعد في التئام الجرح بسرعة.

ويعتبر طعام الأطفال الخفيف أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها بعد جراحة ضرس العقل، لذلك يجب اتباع نظام غذائي صحي غني بالبروتين من أجل التئام الجرح بسرعة. ومن ضمن الأطعمة المناسبة لذلك السبانخ والبروكلي واللفت والأسماك الدهنية مثل السلمون الرنجة.



عوامل لتسريع الشفاء

وعلى الجانب الآخر نصحت الجمعية الألمانية بالابتعاد عن الأطعمة الحارة والمتبلة والمشروبات، التي تحتوي على الكافيين والشاي الأسود ومشروبات الطاقة.

ونصح أيضا بتناول كمية كافية من السوائل والماء من أجل تحسين عملية التمثيل الغذائي والاستفادة من قوة الشفاء بالجسم، كما أن الشاي الأخضر البارد يساعد في عملية التبريد الخارجي للخد.



وتعتبر الراحة التامة لبضعة أيام من الأمور المهمة بعد جراحة ضرس العقل، وبعد ذلك يمكن للمرء البدء في الحركة البسيطة مثل التنزه أو المشي أو ركوب الدراجات والركض، مع التخلي عن الرياضات، التي تتطلب الاحتكاك الجسدي مثل كرة القدم وكرة السلة لبضعة أسابيع.