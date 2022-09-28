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صحة
بعض المواد الغذائية قد تكون أكثر افادة خلال الخريف والشتاء... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
28-09-2022
|
01:00
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حددت الدكتورة مريم سيفولينا، أخصائية التغذية الروسية، المواد الغذائية المفيد تناولها في فصلي الخريف والشتاء من أجل تعزيز الصحة.
وتشير الأخصائية في مقابلة مع وكالة أنباء РИАМО بموسكو، إلى أن الجسم في فصلي الخريف والشتاء يحتاج إلى دعم. لذلك يجب في هذه الفترة من السنة إضافة الخضروات والفواكه إلى النظام الغذائي، لأن هذه المواد هي مصادر أساسية لفيتامينات D و B6 و B12. وهذه الأخيرة تشارك في إمداد الجسم بالدم، وتساهم في تعزيز المناعة.
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وتقول، "يفضل تناول هذه الفيتامينات على شكل مكملات غذائية، وكذلك تناول منتجات غذائية محتوية عليها، مثل الفواكه والخضروات ذات اللوت الأخضر كالتفاح والبصل الأخضر والبقدونس والشبت وغيرها".
وبالإضافة إلى ذلك، توصي الأخصائية بضرورة ممارسة نشاط بدني مثل الجري الذي يساعد على تعزيز مناعة الجسم وخاصة للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الحوض. لأن الجري يساعد على تحسين الدورة الدموية في الرئتين ووصول الأكسجين إلى الخلايا."إزفيستيا"
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