القهوة تطيل العمر... اليكم التفاصيل

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توصلت دراسة حديثة إلى أن شرب كوبين إلى 3 أكواب من القهوة يوميا يرتبط بعمر أطول، وانخفاض في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مقارنة بمن لا يشرب القهوة.أجرى الدراسة باحثون بقيادة البروفيسور بيتر كيستلر، من معهد بيكر لأبحاث القلب والسكري في أستراليا، ونشرت اليوم الثلاثاء في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية (European Journal of Preventive Cardiology).ووجد الباحثون أن هذه النتائج تنطبق على أصناف القهوة المطحونة والفورية والمنزوعة الكافيين.القهوة المطحونة والفورية والمنزوعة الكافيينوقال البروفيسور كيستلر، في بيان صحفي صادر عن الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، إنه في هذه الدراسة الكبيرة القائمة على الملاحظة، ارتبطت القهوة المطحونة والفورية والمنزوعة الكافيين بانخفاض في حالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية أو أي سبب آخر.وأضاف كيستلر "تشير النتائج إلى أن تناول القهوة المطحونة السريعة التحضير والقهوة المنزوعة الكافيين بمعدل خفيف إلى معتدل يعدّ جزءا من أسلوب حياة صحي".وهناك معلومات قليلة عن تأثير أنواع القهوة المختلفة على صحة القلب والبقاء على قيد الحياة، وقد فحصت هذه الدراسة الارتباطات بين أنواع القهوة وعدم انتظام ضربات القلب الناتج عن الحوادث وأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة؛ باستخدام بيانات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، الذي أخذ معلومات من بالغين تراوح أعمارهم بين 40 و 69 عاما. وتشمل أمراض القلب والأوعية الدموية أمراض القلب التاجية وفشل القلب الاحتقاني والسكتة الدماغية.عدد أكواب القهوةشملت الدراسة 449 ألفا و563 مشاركا، متوسط أعمارهم 58 سنة و55.3% منهم نساء، ولا يعانون من عدم انتظام ضربات القلب أو أمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى في الأساس.أجاب المشاركون عن استبيان يسأل عن عدد أكواب القهوة التي يشربونها كل يوم، وإذا كانوا يشربون عادة قهوة سريعة التحضير أو مطحونة (مثل الكابتشينو أو القهوة المفلترة) أو قهوة منزوعة الكافيين.أجريت مقارنة بين شاربي القهوة وغيرهم من حيث الإصابة باضطراب النظم وأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة، وكان متوسط المتابعة 12.5 سنة.وتوصلت الدراسة إلى التالي:شرب القهوة وخطر الوفاةكان الحد الأكبر من خفض خطر الموت مع شرب كوبين إلى 3 أكواب في اليوم، مقارنة بعدم شرب القهوة، وذلك وفق النسب التالية:القهوة المنزوعة الكافيين: 14%القهوة المطحونة: 27%القهوة الفورية: 11%القهوة وأمراض القلبكان الحد الأكبر من خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مع شرب كوبين إلى 3 أكواب في اليوم، مقارنة بعدم شرب القهوة، وذلك وفق النسب التالية:القهوة المنزوعة الكافيين: 6%القهوة المطحونة: 20%القهوة الفورية: 9%القهوة وعدم انتظام ضربات القلبارتبطت القهوة المطحونة والقهوة الفورية، وليس القهوة المنزوعة الكافيين، بانخفاض في عدم انتظام ضربات القلب، بما في ذلك الرجفان الأذيني، بالمقارنة مع غير شاربي القهوة.لوحظت أدنى المخاطر مع 4 إلى 5 أكواب في اليوم للقهوة المطحونة و2 إلى 3 أكواب في اليوم للقهوة السريعة التحضير، مع انخفاض المخاطر بنسبة 17% و12% على التوالي.القهوة تحتوي على أكثر من 100 مكون نشط بيولوجياقال البروفيسور كيستلر إن "الكافيين هو المكون الأكثر شهرة في القهوة، لكنها تحتوي على أكثر من 100 مكون نشط بيولوجيا. ومن المحتمل أن المركبات غير المحتوية على الكافيين مسؤولة عن العلاقات الإيجابية التي لوحظت بين شرب القهوة وأمراض القلب والأوعية الدموية والبقاء على قيد الحياة".ويضيف "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن شرب كميات متواضعة من القهوة من جميع الأنواع ينبغي تشجيعه، ولكن يمكن الاستمتاع بشرب القهوة عموما باعتباره سلوكا صحيا للقلب". "الجزيرة"