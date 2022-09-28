دراسة تقلب الموازين.. ما علاقة رفع الأثقال بخطر الموت المبكر؟

أظهرت دراسة طبية حديثة، العلاقة بين رياضة رفع الأثقال والوفيات المسجلة في سن مبكرة.



وقالت الدراسة التي نشرت نتائجها في المجلة البريطانية للطب الرياضي ، إن رفع الأثقال بانتظام يمكن أن يقلل من خطر وفاة الناس مبكرا، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

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ووفق الدراسة، فإن البالغين الذين كانوا يمارسون رفع الأثقال، قلت لديهم مخاطر الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب بنسبة 9 بالمئة.



وشارك في الدراسة التي أجراها أكاديميون في المعهد الوطني للسرطان بالولايات المتحدة بروكفيل بولاية ماريلاند، 100 ألف بالغ، متوسط أعمارهم 71 عاما.



وقدم المشاركون في الدراسة معلومات عن ممارستهم رفع الأثقال وأي تمرينات رياضية أخرى يقومون بممارستها.



وأفاد حوالي 23 بالمئة بأنهم لا يقومون برفع الأثقال، بينما قالت نسبة 16 بالمئة بأنهم يقومون بذلك على نحو منتظم مرة واحدة إلى 6 مرات في الأسبوع.





وبعد متابعتهم على مدار 6 سنوات و6 شهور، وجدت الدراسة أن من مارس رفع الأثقال قلت لديهم مخاطر الوفيات بنسبة 9 بالمئة، في حين ربطت الأرقام بين تراجع نسب المصابين بأمراض القلب وهذه الرياضة.



وأشار الباحثون في دراستهم إلى أن "رفع الأثقال لدى كبار السن كان مرتبطا بانخفاض معدل الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب وأمراض القلب والأوعية الدموية".