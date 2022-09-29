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صحة
السكر... اليكم أفضل البدائل
Lebanon 24
29-09-2022
|
05:00
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كشفت الدكتورة زهرة بافلوفا، أخصائية الغدد الصماء، ما هي أفضل بدائل السك
وتشير الأخصائية الروسية في موقعها بشبكة Telegram، إلى أنه من الأفضل استبدال السكر بنبات ستيفيا السكري، حيث أن مستوى حلاوة مستخلص هذا النبات أعلى من السكر التقليدي ولا يحتوي على سعرات حرارية.
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وتضيف، لا يشارك نبات ستيفيا في عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات في الجسم، وعلاوة على ذلك يقاوم الحرارة ولا يتحلل خلال عملية الطهي.
وتقول، " المشكلة هي العثور على هذا النبات. وعند تخميره نحصل على سائل بطعم خاص. يباع مستخلص نبات الستيفيا في المتاجر. ولكن يجب البحث عن الأنقى من بينها. لأن بعضها يحتوي على مواد صناعية محلية بديلة للسكر مثل الفركتوز وغيره".
وتضيف، يمكن استخدام نبات الستيفيا في تحضير مختلف انواع الحلويات بما فيها التورت وغيره.
وتشير الأخصائيةـ إلى أن البديل الآخر والآمن للسكر هو اريثرول. هذا السكر أقل حلاوة من نبات الستيفيا وتحتوي 100 غرام منه على 20 سعرة حرارية فقط.
وتضيف، يتميز نبات الستيفيا واريثرول، بأنهما لا يسببان تسوس الأسنان ولا انتفاخ البطن.
"نوفوستي"
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