5 قواعد سهلة التطبيق لتناول الطعام الصحي

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يجد كثير من الناس صعوبة في الالتزام بنظام غذائي صحي، وذلك رغم درايتهم العميقة بضرورة ما يجب عليهم أكله وما ينبغي تجنبه من أطعمة ومشروبات، وفقا لتقرير صحيفة "وول ستريت جورنال".وبناء على ذلك وضع بعض الأطباء وخبراء التغذية بضع نصائح لمساعدة من يود التقيد بتناول طعام صحي يجنبه العديد من الأمراض لاسيما، الزيادة في الوزن، إذ يعاني ثلاثة أرباع البالغين بأميركا الذين تبلغ أعمارهم 20 عامًا أو أكثر من أمراض السمنة، وذلك وفقًا لإحصائيات، مراكز السيطرة على الأمراض، في العامين 2017 و2018.ووجد بعض الدراسات الاستقصائية أن معدلات السمنة ارتفعت في الولايات المتحدة بشكل أكبر خلال جائحة فيروس كورونا المستجد. وينصح الخبراء بهذه الخطوات لتحسين جودة الطعام ومكافحة السمنة.1. التسوق عبر الإنترنتومن أبرز النصائح للالتزام بتناول بطعام صحي، التسوق عبر الإنترنت عوضا من الذهاب إلى البقالات والمتاجر، وذلك لأن الشراء من خلال المواقع والتطبيقات الإلكترونية يجعلك أكثر قدرة على الاختيار وتفادي النظر إلى المنتجات غير الصحية.كما أن بعض الدراسات أشار إلى أن التسوق من البقالات والمتاجر يشجع المرء بشكل سلبي على شراء منتجات ضارة خاصة إذا كان الشخص المعني يشتري حاجياته وهو يشعر بالجوع.2. النوم جيداأما النصيحة الثانية فتتمثل في النوم بشكل جيد بما لا يقل عن ست ساعات ونصف وساعة، فعندما نكون مستيقظين لفترة أطول، يكون لدينا المزيد من الوقت لتناول الطعام.كما أن قلة النوم تحدث تغيرات بيولوجية قد تؤدي إلى الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون.ووجد باحثون بجامعة بنسلفانيا الذين أشرفوا على إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين ناموا لمدة أربع ساعات فقط و لمدة خمس ليال، كانوا يتناولون في المتوسط 550 سعرة حرارية إضافية بشكل يومي.3. المشاركةوتتمثل النصيحة الثالثة في تناول الطعام مع أشخاص آخرين ممن لديهم رغبة في الالتزام بنظام صحي غذائي، لأن ذلك يقوي الإرادة ويجعلك أكثر صلابة تجاه مقاومة التهام أطعمة فيها السكريات كتناول التحلية بعد وجبة الغداء.4. لا تأكل وحيداوالنصيحة السابقة تجرنا إلى القاعدة الرابعة المتمثلة بضرورة تفادي الأكل وحيدا، لأن إعداد الطعام مع أفراد العائلة يساعد في إعداد وجبات غنية بالخضار والمواد الأخرى المفيدة.5. "خطوات بسيطة"وتبقى نصيحة أخرى تتمثل في وضع برنامج بخطوات بسيطة والالتزام به.ويجب أن يضع الشخص الذي يرغب في الالتزام بالطعام الصحي بعض الخطوات البسيطة كل فترة ويسير عليها كأن يقول مثلا هذا الأسبوع لن أتناول أي أطعمة تحتوي على السكر، أو "اليوم سأتجنب اللحوم الحمراء".وبالتالي فإن تلك الخطوات البسيطة سوف تساعد، مع مرور الوقت، على الالتزام ببرنامج غذائي صحي مستدام.