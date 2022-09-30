29
o
بيروت
38
o
طرابلس
11
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
32
o
زحلة
31
o
بعلبك
11
o
بشري
30
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
العسل الطبيعي... اليكم بعض المعلومات حوله
Lebanon 24
30-09-2022
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الدكتورة إيرينا أيسترينا، أخصائية أمراض المناعة والحساسية، أن عسل النحل قد يشكل خطورة على حياة المرضى الذين يعانون من اضطراب عملية التمثيل الغذائي ومرض السكري.
وتشير الأخصائية في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أن الكثيرين في فصل الخريف يفكرون في كيفية تعزيز منظومة المناعة، ومعظمهم يعتقد أن العسل يساعد على الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي. ولكن يجب أن ندرك أنه في بعض الحالات يمكن أن يكون العسل مضرا.
Advertisement
وتضيف، ينسب العسل فعلا إلى المواد الغذائية المفيدة. لأنه يحتوي على الفركتوز والغلوكوز والمالتوز والسكروز وفيتامينات B و K و C بالإضافة إلى البوليفينول والعناصر النادرة، ما يمنحه خصائص مضادة للالتهابات والميكروبات.
وتقول، "ليس عجبا، اعتبار العسل من أكثر الأطعمة المفيدة للمناعة، حيث يكفي تناول ملعقتي طعام منه في اليوم لتوفير كل ما يحتاجه الجسم من الفيتامينات والمعادن اللازمة لتقوية منظومة المناعة. ولكن يجب أن نعلم أن العسل يحتوي على كربوهيدرات بسيطة. لذلك قد يشكل خطورة على حياة من يعاني من اضطراب عملية التمثيل الغذائي والسمنة ومرض السكري".
وتضيف، يجب على من يعاني من الحساسية الحد من تناول العسل. صحيح قد يكون عدد هؤلاء الأشخاص محدودا، ولكن يجب أن نعلم أن أعراض الحساسية يمكن أن تكون مختلفة جدا. على وجه الخصوص ، يمكن أن تظهر الحساسية في شكل طفح جلدي وبثور وحكة والتهاب الأنف والوذمة الوعائية وحتى صدمة حساسية، وكذلك تسبب مشكلات في التنفس.
وتقول، "قد يعاني البعض من انتفاخ مؤلم وتشنجات وغثيان وتقيؤ وإسهال. وفي الحالات الأكثر تعقيدا، قد يسبب العسل الصداع والدوخة وحتى الإغماء. ويمكن أن يتفاعل الشخص المصاب بالحساسية بشكل مختلف مع أنواع مختلفة من العسل: بعضها جيد التحمل، والبعض الآخر يسبب الحساسية. و أكثر أصناف العسل المسببة للحساسية هي عسل الزهور وعسل الزيزفون، لأنها تحتوي على حبوب لقاح عشب المروج. كما أن الإفراط بتناول العسل يمكن أن يؤدي إلى نوبة حساسية".
وتضيف الأخصائية، يمكن أن يؤثر الإفراط بتناول العسل سلبا في الجسم، ويحفز الإصابة بمرض السكري، ويتسبب في زيادة الوزن والسمنة، ويؤثر سلبا على الكلى والبنكرياس.
وتنصح الأخصائية للوقاية من أمراض البرد، بإضافة ملعقة صغيرة من العسل والليمون والزنجبيل إلى الشاي، وكذلك شرب الحليب الدافئ مع العسل.
وتقول، "تذكروا لا ينبغي إضافة العسل إلى سائل درجة حرارته أعلى من 40 درجة مئوية. لأن العسل يفقد جميع خصائصه المفيدة والعلاجية عند إضافته لماء يغلي. وعند تسخين العسل إلى 42 درجة مئوية، يؤدي إلى تدمير العديد من المواد المفيدة في تركيبه، وإلى إطلاق مواد ضارة لجسم الإنسان. لذلك، يجب إضافة العسل بعد تخمير الشاي وبرودة الماء قليلا. ولن يتحول العسل إلى سم مهما طالت المدة التي يخضع فيها للمعالجة الحرارية. لأنه أساسا لا يحتوي على أي مكونات سامة تشكل خطورة على الإنسان".
وتنصح الأخصائية بتناول العسل كمادة غذائية مستقلة قبل أو بعد ساعة من تناول الوجبات الغذائية. ويفضل تناول 1-2 ملعقة عسل صغيرة في الصباح على الريق، لأنه يحتوي على كربوهيدرات بسيطة."إزفيستيا"
Advertisement
الأكثر قراءة
برّي: "في وزير بدنا نخلص منو بهاليومين".. من المقصود؟
Lebanon 24
برّي: "في وزير بدنا نخلص منو بهاليومين".. من المقصود؟
04:26 | 2022-09-29
29/09/2022 04:26:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغت تسعيرته عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغت تسعيرته عصر اليوم؟
09:45 | 2022-09-29
29/09/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل يكسر "عصا الحكومة" ليغوص في مواجهة شاملة
Lebanon 24
باسيل يكسر "عصا الحكومة" ليغوص في مواجهة شاملة
05:00 | 2022-09-29
29/09/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين... إليكم ما أعلنته وزارة المالية
Lebanon 24
بشأن رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين... إليكم ما أعلنته وزارة المالية
10:26 | 2022-09-29
29/09/2022 10:26:36
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-09-29
29/09/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
23:03 | 2022-09-29
"الفياغرا"... هل يمكن استخدامها لأغراض طبية؟
16:00 | 2022-09-29
5 قواعد سهلة التطبيق لتناول الطعام الصحي
14:00 | 2022-09-29
سيناريو مرعب... هل يتّحد فيروسي "خوستا 2" وكورونا؟
11:00 | 2022-09-29
العلم يكشف عن كمية البروتين المثلى لاكتساب العضلات
08:00 | 2022-09-29
مشروب يساعدك على العيش طويلا... ما هو؟
05:00 | 2022-09-29
السكر... اليكم أفضل البدائل
فيديو
بتقنية الفاصل الزمني... فيديو يُظهر فيضان شوارع في فلوريدا جراء الإعصار "إيان"
Lebanon 24
بتقنية الفاصل الزمني... فيديو يُظهر فيضان شوارع في فلوريدا جراء الإعصار "إيان"
12:30 | 2022-09-29
30/09/2022 11:19:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تصادم طائرتي ركاب في مطار هيثرو.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
تصادم طائرتي ركاب في مطار هيثرو.. شاهدوا الفيديو
23:33 | 2022-09-28
30/09/2022 11:19:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية: الرئيس عون ما حدا يقرب صوبه.. وإعلامية تعلق: "كلو عم بيهدد" (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية: الرئيس عون ما حدا يقرب صوبه.. وإعلامية تعلق: "كلو عم بيهدد" (فيديو)
00:18 | 2022-09-28
30/09/2022 11:19:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact