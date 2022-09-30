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صحة

ما أسباب ظهور الذباب الطائر أمام العين؟

Lebanon 24
30-09-2022 | 11:00
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أعلنت الدكتورة لوبوف رومانوفا، أخصائية طب وجراحة العيون، أن ظهور الذبابة الطائرة أمام العين، يشير إلى أمراض مختلفة بما فيها التسمم وارتفاع مستوى الإجهاد.


وأوضحت رومانوفا،  أن ظهور الذبابة الطائرة أمام العين يمكن أن يكون من أعراض مرافقة لقصر النظر واضطراب عملية التمثيل الغذائي والتسمم. كما يمكن أن تظهر عند الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي ومرض السكري وتقلبات مستوى ضغط الدم.
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وبحسب الاخصائية، يشير عدم اختفاء الذبابة الطائرة خلال فترة طويلة، إلى إصابة العيون بمرض خطير.
 
 
وتقول موضحة، "المقصود هنا مرض يصيب الجسم الزجاجي للعين، أو عدسة العين أو شبكية العين وحتى العصب البصري والمسارات والمراكز البصرية في الدماغ".
 
 
وتشير الأخصائية، إلى أنه غالبا ما يعاني من أمراض العيون، الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما، ولكن هذا لا يعني أن الشباب لا يصابون به. لذلك تنصح كل من تظهر أمام عينيه ذبابة طائرة مراجعة الطبيب المختص لتشخيص السبب وعلاجه.
المصدر: روسيا اليوم
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