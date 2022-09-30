Advertisement

صحة

تحذير.. جراحات إنقاص الوزن قد تتسبب بهذا المرض!

Lebanon 24
30-09-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-995787-638001438929751419.jpg
Doc-P-995787-638001438929751419.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت دراسة حديثة عن أثر سلبي لعمليات إنقاص الوزن، يتمثل بإمكانية رفع خطر الإصابة بالصرع.
 

وقالت الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "علم الأعصاب" وأجراها باحثون من جامعة "ويسترن" الكندية، إن الأشخاص الذين خضعوا لإحدى جراحات إنقاص الوزن، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالصرع بنسبة 45 بالمئة مقارنة بأولئك الذين لم يخضعوا لمثل هذه العمليات.
Advertisement
 

وكان أولئك الذين أصيبوا بجلطة دماغية بعد جراحة إنقاص الوزن، أكثر عرضة للإصابة بالصرع 14 مرة، مقارنة بالذين لم يصابوا بسكتة دماغية.


وجمع الباحثون من أجل الدراسة بيانات 17000 شخص خضعوا لجراحة لعلاج البدانة على مدى 6 سنوات، وقارنوا هؤلاء المرضى بأكثر من 622000 مريض سمنة لم يخضعوا لهذه العمليات، وتمت متابعة المشاركين بالدراسة لمدة 3 سنوات.
 

ووجد الباحثون أنه خلال ذلك الوقت، أصيب 73 من الذين خضعوا لجراحة السمنة بالصرع (0.4 بالمئة)، مقارنة بـ 1260 شخصا لم يخضعوا لهذه العملية (0.2 بالمئة).



كذلك وجد الباحثون أن خطر الإصابة بالصرع ظل كما هو بغض النظر عن نوع جراحة إنقاص الوزن التي أجراها المريض، وشمل ذلك المجازة المعدية وتكميم المعدة.

 
وتعليقا على نتائج الدراسة، قال الباحث وأستاذ علم الأعصاب في جامعة "ويسترن"، جورج بورنيو: "يجب على المرضى الذين يفكرون في إجراء جراحة لإنقاص الوزن مناقشة مزايا ومخاطر جراحة السمنة مع طبيبهم".
 
 
وأضاف: "من المهم ملاحظة أنه على الرغم من ارتفاع مخاطر الإصابة بالصرع بعد جراحة علاج البدانة، إلا أنها لا تزال منخفضة جدا، أي 16 حالة في كل 100 ألف مريض".
 
 
وأوضح بورنيو أنه ليس من الواضح سبب ارتباط جراحة علاج البدانة بزيادة خطر الإصابة بالصرع، مضيفا: "الآلية الرئيسية المسببة لذلك غير معروفة، لكن الآليات المحتملة قد تشمل نقص التغذية والتعرض للتخدير العام"، حسبما نقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء.
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2022-09-30
11:00 | 2022-09-30
08:00 | 2022-09-30
05:00 | 2022-09-30
02:00 | 2022-09-30
23:03 | 2022-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website