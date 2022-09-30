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صحة

الزنك.. "كلمة السر" لجهاز المناعة

Lebanon 24
30-09-2022 | 16:00
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يقول خبراء الصحة إن الزنك عنصر مهم لجسم الإنسان، مشددين على ضرورة الحصول على ما يكفي منه لتعزيز أداء الجهاز المناعي.

وقال موقع "بريفنشن" إن الزنك من المغذيات الأساسية والمهمة لجهاز الإنسان المناعي، مضيفا "عدم وجود ما يكفي من الزنك في نظامك الغذائي يمكن أن يحدث فرقا في الأداء المناعي".
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وذكرت أخصائية التغذية، جاكي نيوجنت، أن الزنك معدن ضروري للنمو الصحي، مبرزة "يلعب دورا محوريات في وظائف المناعة والتئام الجروح".

ووفقا للمعهد الوطني للصحة الأميركية، فإن الكمية اليومية الموصى بها من الزنك هي 11 ملليغراما للرجال البالغين، و8 ملليغرامات للنساء البالغات.

وينصح بتناول كميات أكبر من الزنك، (ما بين 11-12 ملليغرام)، للنساء الحوامل والمرضعات.
 
فوائد الزنك

التئام الجروح وتقليل الالتهابات.
المساعدة في تقليل شدة نزلات البرد ومدتها.
جعل بشرة الإنسان في صحة جيدة.
مكملات الزنك الغذائية تساعد على تقليل أعراض ومدة الإسهال.
 
يشار إلى أن الزنك يتواجد بكمية كبيرة في البقوليات (الفول والحمص والعدس)، والمكسرات والأفوكادو والفطر.
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