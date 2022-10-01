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صحة

احذروا.. هذه الأطعمة تؤثر سلباً في صحتكم العقلية!

Lebanon 24
01-10-2022 | 08:00
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توصلت دراسة حديثة إلى أن استهلاك الأغذية فائقة المعالجة، أي تلك التي تكون خالية من الأطعمة الكاملة، ويتم إنتاجها صناعياً، وتكون عادة جاهزة للأكل أو للتسخين، تؤثر سلباً في الصحة العقلية، بما يعني أنها تزيد من خطر الإصابة بالخرف.

 

ونشرت دورية Neurology نتائج الدراسة الحديثة التي أعدّها فريق من الباحثين في جامعة تيانجين الصينية، وتوصلوا إلى أن تناول كميات كبيرة من الأطعمة فائقة المعالجة يرتبط الى حد كبير بارتفاع خطر الإصابة بالخرف. وتمكن الباحثون أيضاً من تحديد أن استبدال بعض الأطعمة فائقة المعالجة بأطعمة غير مصنّعة أو معالجة بالحد الأدنى يساعد على انخفاض خطر الإصابة بالخرف.

 

وأكد الباحثون أن كل زيادة بنسبة 10% في الاستهلاك اليومي للأطعمة فائقة المعالجة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف بنسبة 25%. كما أن استبدال 10% من الأطعمة فائقة المعالجة بأطعمة غير مصنّعة أو معالجة بالحد الأدنى كان مرتبطاً بانخفاض خطر الإصابة بالخرف بنسبة 19%.

 

وتوصل الباحثون إلى أن الأفراد الذين تناولوا أكثر الأطعمة عالية المعالجة لديهم زيادات ذات دلالة إحصائية في أعراض الصحة العقلية السلبية وميل إلى الاكتئاب الخفيف وبعض حالات التوتر والقلق.

 

وفي دراسة نُشرت مؤخرا في دورية Public Health Nutrition، أفاد باحثون بأن أولئك الذين يستهلكون كميات كبيرة من الأطعمة فائقة المعالجة لديهم أعراض صحة نفسية وعقلية أكثر سلبية.

(لها)

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المصدر: لها
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