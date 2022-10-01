فوائد كبيرة لرفع الأثقال عند كبار السن.. دراسة تكشف الكثير

لا يغيب عن بال أحد أهمية الرياضة لصحة الإنسان، ولتأكيد ذلك توصلت دراسة أميركية نُشرت نتائجها في الدورية البريطانية للطب الرياضي، إلى أن البالغين الذين قاموا بممارسة تمرينات رياضية تتضمن تقوية العضلات برفع للأثقال تقل لديهم مخاطر الوفاة لأي سبب مرضي بنسبة 9٪.

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دراسة استغرقت 9 أعوام و6 أشهر

وقام أكاديميون في المعهد الوطني الأميركي للسرطان في روكفيل بولاية ماريلاند بفحص بيانات ما يقرب من 100000 بالغ يشاركون في دراسة فحص أميركية، توفي منهم 28477 خلال فترة المتابعة التي استغرقت 9 أعوام وستة أشهر.



كما قدم المشاركون، الذين يبلغ متوسط أعمارهم 71 عامًا، معلومات عن نشاط رفع الأثقال وأي تمارين رياضية أخرى شاركوا فيه، إذ أفاد حوالي 23% عن نشاط لممارسة التمرينات بدعم الأثقال و16% أفادوا برفع الأثقال بانتظام مرة واحدة إلى ست مرات في الأسبوع. وأوضح الباحثون أن الجمع بين رفع الأثقال والتمارين الرياضية التقليدية أسبوعيا، قد أثبت إحصائيا أنه يؤدي إلى فوائد صحية مهولة، وفقًا لما نشره موقع شبكة "سكاي" الإخبارية.دراسة استغرقت 9 أعوام و6 أشهروقام أكاديميون في المعهد الوطني الأميركي للسرطان في روكفيل بولاية ماريلاند بفحص بيانات ما يقرب من 100000 بالغ يشاركون في دراسة فحص أميركية، توفي منهم 28477 خلال فترة المتابعة التي استغرقت 9 أعوام وستة أشهر.كما قدم المشاركون، الذين يبلغ متوسط أعمارهم 71 عامًا، معلومات عن نشاط رفع الأثقال وأي تمارين رياضية أخرى شاركوا فيه، إذ أفاد حوالي 23% عن نشاط لممارسة التمرينات بدعم الأثقال و16% أفادوا برفع الأثقال بانتظام مرة واحدة إلى ست مرات في الأسبوع.





أما البالغون، الذين أبلغوا عن استيفائهم لإرشادات ممارسة التمرينات الرياضية التقليدية بانتظام مع رفع الأثقال مرة أو مرتين على الأقل كل أسبوع، فانخفضت نسب خطر الوفيات لديهم خلال فترة المتابعة لـ41 إلى 47٪.



وكتب الباحثون أن رفع الأثقال ارتبط لدى كبار السن بشكل مستقل بانخفاض معدل الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب المرضية وأمراض القلب والأوعية الدموية، مشيرين إلى أن نتائج البحث يعطي دليلًا أوليًا للعلماء وللأطباء حول فوائد رفع الأثقال لكبار السن، الذين سيمكنهم إضافة تمارين رفع الأثقال إلى روتين نشاطهم البدني. وكشفت نتائج الدراسة أن البالغين، الذين قاموا بتمارين رياضية تتضمن أي رفع للأثقال لديهم مخاطر وفاة أقل بنسبة 9% إلى 22%. فيما قلت النسبة إلى حوالي 14% بين من شاركوا في رفع الأثقال بشكل "منتظم"، في حين أن أولئك الذين قاموا بممارسة تمرينات رياضية بدون رفع أثقال انخفض لديهم خطر الوفاة بنسبة 32%.أما البالغون، الذين أبلغوا عن استيفائهم لإرشادات ممارسة التمرينات الرياضية التقليدية بانتظام مع رفع الأثقال مرة أو مرتين على الأقل كل أسبوع، فانخفضت نسب خطر الوفيات لديهم خلال فترة المتابعة لـ41 إلى 47٪.وكتب الباحثون أن رفع الأثقال ارتبط لدى كبار السن بشكل مستقل بانخفاض معدل الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب المرضية وأمراض القلب والأوعية الدموية، مشيرين إلى أن نتائج البحث يعطي دليلًا أوليًا للعلماء وللأطباء حول فوائد رفع الأثقال لكبار السن، الذين سيمكنهم إضافة تمارين رفع الأثقال إلى روتين نشاطهم البدني.

يشار إلى أن الدراسات تنصح عادة البالغين بممارسة 150 دقيقة على الأقل من النشاط المعتدل الشدة أو 75 دقيقة من النشاط شديد الشدة أسبوعيا.



كما ينبغي تشجيعهم على أداء "تمارين التقوية" برفع الأثقال، التي تعمل على الساقين والوركين والظهر والبطن والصدر والكتفين والذراعين، على الأقل يومين في الأسبوع.