26
o
بيروت
27
o
طرابلس
10
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
24
o
زحلة
22
o
بعلبك
10
o
بشري
26
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
الوزن الزائد... هل من فوائد ممكنة؟
Lebanon 24
02-10-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعتبر الزيادة في الوزن مشكلة كبيرة يعاني منها الكثيرون في الوقت الحاضر، لأنها قد تؤدي إلى مرض السكري وأمراض القلب وغيرها.
ويشير الدكتور فلاديمير خافينسون أخصائي أمراض الشيخوخة، في برنامج تلفزيوني، إلى أنه في بعض الحالات يكون الوزن الزائد مفيدا للشخص.
Advertisement
ويستشهد خافنسون وزميلته الدكتورة تاتايانا تروفيموفا، بنتائج الدراسات العلمية التي أجريت في الولايات المتحدة، التي تفيد بأن الوزن الزائد يساعد على مقاومة العدوى المرضية والالتهابات. فقد أظهرت التجارب التي أجريت، أن الأشخاص الذين يعانون من بعض الكيلوغرامات الزائدة كانوا يتغلبون على الأمراض المعدية أفضل من الآخرين.
وتقول تروفيموفا، "المرضى الذين يتبعون نظاما غذائيا منهكا، هم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية".
ومن جانبه يضيف خافينسون، "اتضح أن للوزن الزائد وظيفة وقائية في حالة انتشار عدوى فيروسية أو بكتيرية".
ويؤكد الخبيران، على أن قفزات الوزن المستمرة تؤثر سلبا في الحالة الصحية للإنسان. لذلك يجب الحفاظ على الوزن مستقرا."فيستي. رو "
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سليمان الجد يحتضن سليمان الحفيد (صورة)
Lebanon 24
سليمان الجد يحتضن سليمان الحفيد (صورة)
15:36 | 2022-10-01
01/10/2022 03:36:11
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباكات عنيفة تهزّ الشويفات.. الرّصاص يُهدد المباني السكنية!
Lebanon 24
اشتباكات عنيفة تهزّ الشويفات.. الرّصاص يُهدد المباني السكنية!
05:13 | 2022-10-02
02/10/2022 05:13:57
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة تنتشر في لبنان.. هكذا تحصل على كهرباء "الإشتراك" بـ"بلاش"!
Lebanon 24
خطوة تنتشر في لبنان.. هكذا تحصل على كهرباء "الإشتراك" بـ"بلاش"!
11:21 | 2022-10-02
02/10/2022 11:21:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" فعلها.. هكذا جمع برّي وباسيل
Lebanon 24
"حزب الله" فعلها.. هكذا جمع برّي وباسيل
03:15 | 2022-10-02
02/10/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر الصرف الجديد واعادة هيكلة المصارف: إجراء الضرورة
Lebanon 24
سعر الصرف الجديد واعادة هيكلة المصارف: إجراء الضرورة
04:00 | 2022-10-02
02/10/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
14:00 | 2022-10-02
"هرمون الحب"... ما أهميّته بعد النوبة القلبية؟!
11:00 | 2022-10-02
فوائد مذهلة لممارسة كبار السن رياضة حمل الأثقال
05:00 | 2022-10-02
العدسات اللاصقة... ما مدى خطورتها؟
02:00 | 2022-10-02
النوم... ما هي الوضعية الأفضل؟
23:00 | 2022-10-01
شرب الماء قبل الأكل.. 6 عادات تسرع حرق الدهون
16:00 | 2022-10-01
فوائد كبيرة لرفع الأثقال عند كبار السن.. دراسة تكشف الكثير
فيديو
حملت عريسها بيد واحدة.. عروس ترفع الأثقال خلال زفافها وتُفاجئ الحاضرين (فيديو)
Lebanon 24
حملت عريسها بيد واحدة.. عروس ترفع الأثقال خلال زفافها وتُفاجئ الحاضرين (فيديو)
00:00 | 2022-10-01
02/10/2022 22:06:41
Lebanon 24
Lebanon 24
غصن شجرة كاد "يقتلع" مراسلاً على الهواء.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
غصن شجرة كاد "يقتلع" مراسلاً على الهواء.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
04:27 | 2022-09-30
02/10/2022 22:06:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بتقنية الفاصل الزمني... فيديو يُظهر فيضان شوارع في فلوريدا جراء الإعصار "إيان"
Lebanon 24
بتقنية الفاصل الزمني... فيديو يُظهر فيضان شوارع في فلوريدا جراء الإعصار "إيان"
12:30 | 2022-09-29
02/10/2022 22:06:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact