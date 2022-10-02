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صحة

فوائد مذهلة لممارسة كبار السن رياضة حمل الأثقال

Lebanon 24
02-10-2022 | 11:00
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كشف بحث جديد أن رياضة رفع الأثقال قادرة على تقوية الروابط بين الأعصاب والعضلات، وأن هذه التقوية يمكن أن تحدث في السنوات الأخيرة من حياتنا.

يبدأ الجسم بفقدان الكتلة العضلية مع التقدم بالعمر، ولا يمكن إيقاف هذا التراجع، إلا أن الدراسة الجديدة تظهر أنه يمكن إبطائه بشكل كبير.
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ووفقا للنتائج، فإن رفع الأثقال يجعل الروابط بين الأعصاب والعضلات أقوى، مما يحمي الخلايا العصبية الحركية في النخاع الشوكي، وهو أمر ضروري لجسم يعمل بشكل جيد.

ووجد الباحثون أن تدريب الوزن يمكن أن يبطئ بعض من الانهيار الحاصل بين العضلات والجهاز العصبي.

يقول عالم فسيولوجيا التمارين الرياضية كاسبر سندنبرو من جامعة كوبنهاغن في الدنمارك: "تُظهر الدراسة أنه على الرغم من أنك بدأت متأخرا بحمل الأثقال، فلا يزال بإمكانك إحداث فرق".
 
وأضاف: "بالطبع، كلما بدأت مبكرا، كان ذلك أفضل، لكن لم يفت الأوان أبدا، حتى لو كان عمرك 65 أو 70 عاما، لا يزال بإمكان جسمك الاستفادة من تدريب الوزن الثقيل."
 
وفي حين أن هناك عمليات بيولوجية معينة لا يمكن إيقافها مع مرور السنين، فقد أظهرت الأبحاث أن النظام الغذائي، بالإضافة إلى التمارين الرياضية، يمكن أن تحميك من بعض الأضرار التي قد تجعلك عرضة للشيخوخة.
 
(سكاي نيوز عربية) 
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