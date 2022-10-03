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صحة

بعض العلامات على الجلد تشير الى اصابتك بعدة امراض

Lebanon 24
03-10-2022 | 01:00
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كشف الطبيب تومي ميتشيل التغيرات التي تحصل في الجلد وتشير إلى أمراض السرطان والسكري وتليف الكبد.

ويشير موقع doctorpiter.ru، إلى أنه وفقا للطبيب ميتشيل، لطبقات الجلد أغراض فريدة، حيث أن التغيرات في البشرة والأدمة تنبه الشخص على وجود مشكلات في الجسم، وعادة تشير إلى أمراض خطيرة.
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- طفح جلدي على الصدر- بصورة عامة الطفح الجلدي غير ضار ويزول من تلقاء نفسه عادة خلال بضعة أيام. ولكن أحيانا يشير الطفح الجلدي إلى المرض. ويمكن أن يصاحب الطفح الجلدي الحكة والاحمرار والألم، أي هناك حساسية أو التهاب.

ويحذر الطبيب من حالة ظهور "قشور البرتقال" في منطقة الصدر، لأنها قد تشير إلى الإصابة بسرطان الثدي.

التقرن الدهني- المقصود هنا البقع الصبغية التي تظهر عادة على الجلد مع التقدم بالعمر . فإذا كانت كثيرة وظهرت بسرعة فمن الأفضل استشارة طبيب أخصائي بشأنها. لأنها قد تشير إلى تطور ورم سرطاني في الجسم، يطلق مواد معينة تزيد من سرعة ظهور هذه البقع وعددها.

بقع داكنة في الإبط- يمكن أن تشير هذه البقع إلى حالة ما قبل الإصابة بمرض السكري، أو النوع الثاني من مرض السكري. تظهر هذه البقع الداكنة في منطقة الإبطين وطيات الجلد وفي المنطقة الأربية. وينصح الطبيب باستشارة أخصائي الغدد الصماء عند ظهور البقع الداكنة.

ويضيف، ولكن يجب أن نعلم أن الجلد في منطقة الإبطين حساس جدا. لذلك يمكن أن تظهر هناك بقع سوداء بتأثير الشمس والحلاقة أو حتى نتيجة استخدام مزيل العرق.

البقع الارجوانية- هذه البقع هي من الأعراض النادرة التي تشير إلى نقص الأكسجين في الدم، ما يؤدي إلى مشكلات في القلب والرئتين. وأسباب ظهور هذه البقع عديدة وكثيرة من رد فعل تحسسي من عقار معين وإلى إصابة ما.
اللويحات الصفراء- التي هي تراكم الدهون على شكل عقد لونها أبيض مصفر ومقاسها 1-5 ملم دائرية الشكل أو بيضاوية. تظهر هذه الرواسب حول العينين عادة وعلى ظهر اليدين وراحة اليد والأرداف والمرفقين أو الركبتين.
ويقال إن ظهور هذه البقع واللويحات الصفراء يشير إلى الإصابة بمرض السكري.
الحكة- أكثر الأعراض انتشارا، ووفقا للدكتور ميتشيل، قد تشير إلى أمراض: التهاب المعدة المزمن، تلف الكبد، قرحة المعدة، مرض السكري."نوفوستي"


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