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صحة

انتيه... بعض المواد الغذائية لا تصلح للتجميد

Lebanon 24
06-10-2022 | 08:00
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أعلنت الدكتورة ماريات موخينا، أخصائية التغذية الروسية، أن بعض المواد الغذائية لا تصلح للتجميد، لأن عملية التجميد تدمر الفيتامينات التي تحتويها.

وتشير الخبيرة في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن الكثيرين يجمدون مختلف الثمار والفواكه والخضروات الموسمية لفصل الشتاء. ولكن لا يمكن الحفاظ على جميع المواد الغذائية في درجة حرارة سلبية. لأن تركيب بعضها يتغير. فمثلا بعد التجمد تفقد الخضروات الورقية الفيتامينات ومضادات الأكسدة فيها.
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وتقول، "لا ينصح بتجميد الخضروات الورقية والأعشاب، لأنه يسبب تدمير الكلوروفيل وفقدان الفيتامينات ومضادات الأكسدة ولن يبقى فيها سوى الألياف الغذائية".

وتضيف، تؤثر عملية التجميد سلبا في القيمة الغذائية للخضروات المحتوية على نسبة عالية من الماء.

وتقول، "لا ينصح بتجميد الخضروات المحتوية على الماء مثل الخيار والطماطم والكوسا، لأنها تصبح مثل السم بعد إذابة الجليد، وتفقد متانتها ومرونتها".

وتشير الأخصائية، إلى أن المواد الغنية بالبروتينات يمكن أن تتغير خصائصها بعد التجميد أيضا.

وتقول: "تتقطع خلال عملية التجميد الروابط البروتينية، ويفسد البروتين (Denaturation). كما لا ينصح بتجميد منتجات الألبان المخمرة، لأنها بعد التجميد تفقد عمليا معظم خصائصها المفيدة".

ووفقا لها، تقلل البرودة من نشاط الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة في اللوز والفول السوداني والبندق. أي أن هذه المسكرات تفقد جودتها بعد تجميدها.

وتضيف، لا ينصح بتجميد الأجبان والموز أيضا."نوفوستي"


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