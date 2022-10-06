هذا ما يفعله البقاء 60 دقيقة فقط في الطبيعة بدماغك

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ربطت أبحاث نشرها موقع Science Alert نقلًا عن دورية Molecular Psychiatry بين البيئات الحضرية وزيادة خطر الإصابة بالقلق والاكتئاب ومشاكل الصحة العقلية الأخرى، بما يشمل الفصام.لحسن الحظ، تشير الأبحاث أيضًا إلى حل بسيط، إذ يمكن أن يساعد القيام بزيارة إلى المناطق الطبيعية الخضراء، ولو لفترة وجيزة، بمجموعة من فوائد الصحة العقلية والبدنية، بما يشمل انخفاض ضغط الدم وتقليل القلق والاكتئاب وتحسين الحالة المزاجية والتركيز والذاكرة والنوم الجيد والشفاء بشكل أسرع.ودعمت العديد من الدراسات هذا الارتباط، لكن لا يزال هناك الكثير مما يمكن اكتشافه وتعلمه في هذا الصدد.وقد سعى باحثون من "معهد ماكس بلانك للتنمية البشرية" إلى الحصول على إجابة حول ما إذا كان المشي يمكن أن يطلق شرارة تغييرات مفيدة للمخ في إطار دراسة جديدة ترتكز على مساعدة التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي fMRI.قام الباحثون بفحص اللوزة في الدماغ، وهي بنية صغيرة في مركز الدماغ تشارك في معالجة الإجهاد والتعلم العاطفي واستجابة القتال أو الهروب، لأن الأبحاث تشير إلى أنها تكون أقل نشاطًا أثناء الإجهاد لدى سكان الريف مقابل سكان المدن، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن الحياة الريفية هي التي تسبب هذا التأثير، إذ يمكن أن الأمر عكس ذلك، ومن المرجح أن يكون الأشخاص الذين لديهم هذه السمة يعيشون بشكل طبيعي في الريف.وطلب الباحثون من 63 من المشاركين المتطوعين البالغين، والذين يتمتعون بصحة جيدة، ملء الاستبيانات وأداء اختبارات مهمة الذاكرة العاملة بالإضافة إلى الخضوع لفحوصات الرنين المغناطيسي الوظيفي أثناء الإجابة على الأسئلة، والتي تم تصميم بعضها للحث على الضغط الاجتماعي.ثم تم اختيار الأشخاص بشكل عشوائي للمشي لمدة ساعة واحدة إما في منطقة حضرية (منطقة تسوق مزدحمة في برلين) أو بيئة طبيعية (غابة غرونوالد في برلين التي تبلغ مساحتها 3000 هكتار).طلب الباحثون من كل مجموعة السير في طريق محدد في أي من الموقعين، دون الخروج عن المسار أو استخدام هواتفهم المحمولة على طول الطريق. ثم تم إجراء فحص آخر للرنين المغناطيسي الوظيفي لدماغ كل مشارك في الدراسة، بعد القيام بمهمة إضافية تسبب الإجهاد وملأ استبيانًا آخر.وأظهر التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي انخفاضًا في النشاط في اللوزة بعد المشي في الغابة، حسبما أفاد الباحثون، مما يدعم فكرة أن الطبيعة يمكن أن تؤدي إلى تأثيرات مفيدة في مناطق الدماغ المرتبطة بالتوتر، ويبدو أنه يمكن أن يحدث في 60 دقيقة فقط.يقول عالم الأعصاب البيئي سيمون كون، رئيس "مجموعة ليز مايتنر لعلوم الأعصاب البيئية" في "معهد ماكس بلانك للتنمية البشرية": "تدعم النتائج العلاقة الإيجابية المفترضة سابقًا بين الطبيعة وصحة الدماغ، ولكن هذه هي الدراسة الأولى التي تثبت الصلة السببية".