27
o
بيروت
26
o
طرابلس
18
o
صور
26
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
18
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
التلوث يصل إلى الأجنة في بطون أمهاتهم... كيف ذلك؟
Lebanon 24
06-10-2022
|
09:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
خلصت دراسة علمية جديدة إلى أن الأجنة في بطون أمهاتهم يعانون من التلوث، حتى قبل أن يبصروا النور.
واكتشف الباحثون في الدراسة وجود جسيمات ملوثة في رئات عدد من الأجنة التي لم تكتمل بعد، بحسب ما أوردت مجلة" ذا لانسيت" الطبية.
Advertisement
وليس هذا كل شيء، إذ وجد هؤلاء الجسيمات الملوثة في أعضاء أخرى مهمة في الأجنة.
وفي تفسير هذا الأمر، قال العلماء إن العناصر الملوثة التي تصدر عن عوادم السيارات تدخل عبر دماء الأم إلى المشيمة ثم تصل أعضاء الجنين خلال أول 12 أسبوعا.
ويعتقدون أن الحوامل اللاتي يعشن في أكثر المناطق تلوثا يواجهن خطرا أكبر لولادة أطفال ميتين وفي وضع أحسن أن يضعن مواليد يواجهون مشكلات صحية.
ودرس الباحثون وهم من بريطانيا وبلجيكا الجسميات النانوية للهواء الملوث، التي تعرف بالكربون الأسود، لتحديد ما إذا كانت قادرة على الوصول إلى الأجنة.
وقال الأكاديمي في جامعة أبردين البريطانية والذي شارك في الدراسة، تيم ناوروت: "نعلم أن التعرض للهواء الملوث خلال الحمل والرضاعة مرتبط بالوفاة عند الولادة، والولادة المبكرة، ونقص أوزان المواليد واضطراب نمو أدمغتهم، مع استمرار العواقب طوال الحياة".
وأضف: "خلال دراستنا أظهرنا أن عدد جسيمات الكربون الأسود التي تدخل إلى جسم الأم تواصل طريقها إلى المشيمة ثم الجنين".
(سكاي نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة
إعلانٌ عن "مساعدات ماليّة" للمواطنين في لبنان.. هذا ما يجب معرفته فوراً
Lebanon 24
إعلانٌ عن "مساعدات ماليّة" للمواطنين في لبنان.. هذا ما يجب معرفته فوراً
07:10 | 2022-10-06
06/10/2022 07:10:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
14:00 | 2022-10-05
05/10/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استياء في الأشرفية
Lebanon 24
استياء في الأشرفية
23:01 | 2022-10-05
05/10/2022 11:01:43
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات حاسمة.. هل "طارَ اتفاق ترسيم الحدود" إسرائيلياً؟
Lebanon 24
لحظات حاسمة.. هل "طارَ اتفاق ترسيم الحدود" إسرائيلياً؟
08:34 | 2022-10-06
06/10/2022 08:34:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الرفض الإسرائيلي... ماذا قالت مصادر لبنانيّة عن إتّفاق ترسيم الحدود البحرية؟
Lebanon 24
بعد الرفض الإسرائيلي... ماذا قالت مصادر لبنانيّة عن إتّفاق ترسيم الحدود البحرية؟
06:26 | 2022-10-06
06/10/2022 06:26:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
11:00 | 2022-10-06
عند الولادة... نقص وزن الطفل قد يؤدي لمخاطر نفسية لاحقة
08:00 | 2022-10-06
انتيه... بعض المواد الغذائية لا تصلح للتجميد
05:00 | 2022-10-06
ما الفرق بين العدوى الفيروسية والعدوى البكتيرية؟
02:00 | 2022-10-06
عشبة "الميرمية"... اليكم بعض المعلومات حولها
23:19 | 2022-10-05
كارثة صحية في عرسال... ما علاقة "اليونسف"؟
23:07 | 2022-10-05
تناول الطعام خلال ساعات المساء... اليكم ما يفعله بالجسم
فيديو
أغرب ركلة جزاء في كرة القدم... شاهدوا كيف سدّدها هذا اللاعب!
Lebanon 24
أغرب ركلة جزاء في كرة القدم... شاهدوا كيف سدّدها هذا اللاعب!
14:00 | 2022-10-05
06/10/2022 18:08:25
Lebanon 24
Lebanon 24
حملت عريسها... مصارعة احتفلت بزفافها في صالة رفع الأثقال!
Lebanon 24
حملت عريسها... مصارعة احتفلت بزفافها في صالة رفع الأثقال!
14:00 | 2022-10-04
06/10/2022 18:08:25
Lebanon 24
Lebanon 24
حملت عريسها بيد واحدة.. عروس ترفع الأثقال خلال زفافها وتُفاجئ الحاضرين (فيديو)
Lebanon 24
حملت عريسها بيد واحدة.. عروس ترفع الأثقال خلال زفافها وتُفاجئ الحاضرين (فيديو)
00:00 | 2022-10-01
06/10/2022 18:08:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact