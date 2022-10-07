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صحة

عند الاصابة بهذه الامراض... ابتعد عن تناول الجزر

Lebanon 24
07-10-2022 | 08:00
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كشفت الدكتورة أولغا كورابليوفا، خبيرة التغذية الروسية، الأمراض التي لا ينصح عند الإصابة بها بتناول الجزر.

وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن الجزر مفيد للجلد والقلب والأوعية الدموية، ويساعد على التخلص من الوزن الزائد. ولكنه يصبح ضارا في حالات الإصابة بأمراض الكبد.
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وتقول، "إذا كان الكبد مصابا، فإنه لن يتمكن من امتصاص الكاروتين. كما أن من بين موانع تناول الجزر الأخرى - قرحة المعدة والأمعاء وكذلك التهاب جدران الأمعاء الدقيقة".

وتضيف، "عند شراء الجزر يجب الانتباه إلى أن يكون سطحه ناعماً وغير رخو وألا توجد اي بقع أو تشققات على سطحه، لأنها تشير إلى تلف اللب"."نوفوستي"


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