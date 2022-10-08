الاكتئاب... هل يمكن ان يعالج الانسان نفسه؟

Advertisement

ما هو الاكتئاب؟ وما أسبابه؟ وما أنواعه؟ وما أعراضه؟ وهل يمكن أن تعالج نفسك بنفسك منه؟الاكتئاب، المعروف أيضا باسم الاضطراب الاكتئابي الرئيسي major depressive disorder أو الاكتئاب السريري clinical depression، هو اضطراب مزاجي مصحوب بمجموعة من الأعراض بما في ذلك الحزن المستمر أو عدم الاهتمام بالحياة، وذلك وفقا لتقرير في ويب ميد web md.وتقول منظمة الصحة العالمية إن الاكتئاب مرض شائع في العالم، إذ يقدر أنه يصيب 3.8% من الأشخاص، 5.0% منهم من البالغين و5.7% من الذين تزيد أعمارهم على 60 سنة.ويعاني من الاكتئاب نحو 280 مليون شخص في العالم. ويختلف الاكتئاب عن تقلبات المزاج المعتادة والانفعالات العابرة إزاء تحديات الحياة اليومية. وقد يتحول إلى حالة صحية خطيرة، لا سيما إذا يتكرر حدوثه بحدة متوسطة أو شديدة. ويمكن أن يؤدي بالمصاب به إلى المعاناة الشديدة وتأثر الأداء في العمل والمدرسة والأسرة. ويمكن أن يؤدي في أسوأ حالاته إلى الانتحار.عوامل مختلفة يمكن أن تسبب الاكتئاب، وفق كليفلاند كلينيك clevelandclinic:تغير في كيمياء الدماغقد تؤدي التغيرات في المستويات الكيميائية للدماغ إلى الاكتئاب. ويمكن أن يكون هناك دور لاختلال التوازن الكيميائي في الناقلات العصبية بالدماغ، مثل السيروتونين، لكن أسباب الحالة غالبا ما تكون أكثر تعقيدا.الجيناتإذا كان لديك قريب مصاب بالاكتئاب، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب.أحداث الحياةالإجهاد وموت أحد الأحباء والأحداث المزعجة (الصدمة) والعزلة ونقص الدعم يمكن أن يسبب الاكتئاب.الحالات الطبيةيمكن أن يسبب الألم الجسدي المستمر والأمراض الاكتئاب. وغالبا ما يعاني الأشخاص من الاكتئاب إلى جانب حالات مثل السكري والسرطان ومرض باركنسون.الأدويةبعض الأدوية لها أعراض جانبية منها الاكتئاب. يمكن أيضا أن تسبب العقاقير المخدرة والخمر الاكتئاب أو تزيده سوءا.الشخصيةالأشخاص الذين يعانون من الإرهاق بسهولة أو صعوبة في التأقلم قد يكونون عرضة للاكتئاب.هناك 3 مجموعات من أعراض الاكتئاب، وفق التالي:مزاج سيئ أو حزن مستمر، وفقا لخدمة الصحة الوطنية NHS بالمملكة المتحدةالشعور باليأس والعجزتدني احترام الذاتالشعور بالذنبالشعور بالضيق وعدم التسامح مع الآخرينعدم وجود دافع أو اهتمام بالأشياءصعوبة في اتخاذ القراراتعدم وجود أية متعة من الحياةالقلقوجود أفكار انتحارية أو إيذاء نفسكأعراض الاكتئاب الجسديةتحرك أو حديث الشخص ببطء أكثر من المعتادتغيرات في الشهية أو الوزن (عادة ما تنخفض، لكنها تزداد في بعض الأحيان)إمساكالأوجاع والآلام غير المبررةنقص الطاقةانخفاض الدافع الجنسي (فقدان الرغبة الجنسية)تغييرات في الدورة الشهريةمشاكل النوم، على سبيل المثال، تجد صعوبة في النوم في الليل أو الاستيقاظ مبكرا جدا في الصباحأعراض الاكتئاب الاجتماعيةتجنب الاتصال بالأصدقاء والمشاركة في عدد أقل من الأنشطة الاجتماعيةإهمال هواياتك واهتماماتكمواجهة صعوبات في منزلك أو عملك أو حياتك الأسريةيمكن أن يسبب الاكتئاب الكثير من التأثيرات في الجسم، هذا بعضها:الاكتئاب والدماغ والجهاز العصبييعاني كبار السن المصابون بالاكتئاب من صعوبات أكبر في فقدان الذاكرة، ووقت رد الفعل أثناء الأنشطة اليومية مقارنة بالبالغين الأصغر سنا المصابين بالاكتئاب، وذلك وفقا لتقرير في هيلث لاين healthline.الشعور بالتعب.مواجهة صعوبة في النوم ليلا.الصداعقد تكون هناك أيضا آلام مزمنة في الجسم، وقد لا يستجيب الألم للأدوية.آثار الاكتئاب على الجهاز الهضميبينما ينظر إلى الاكتئاب غالبا على أنه حالة صحية عقلية، فإنه يلعب أيضا دورا كبيرا في الشهية والتغذية. يتأقلم بعض الناس عن طريق الإفراط في الأكل أو النهم. هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن والحالات المرتبطة بالسمنة مثل مرض السكري من النوع الثاني.قد تفقد شهيتك تماما أو قد لا تأكل الكمية المناسبة من الطعام المغذي. يمكن أن يؤدي فقدان الاهتمام المفاجئ بتناول الطعام لدى كبار السن إلى حالة تسمى فقدان الشهية.يمكن أن تؤدي مشاكل الأكل إلى أعراض تشمل:آلام في المعدةتشنجاتإمساكسوء التغذيةقد لا تحسن الأدوية من هذه الأعراض إذا لم يأكل الشخص النظام الغذائي الصحيح. قد توفر الحلويات والأطعمة الغنية بالكربوهيدرات راحة فورية، لكن الآثار غالبا ما تكون مؤقتة.آثار الاكتئاب على القلب والأوعية الدموية والجهاز المناعيتعمل هرمونات الإجهاد على تسريع معدل ضربات القلب وتضيق الأوعية الدموية، مما يضع جسمك في حالة طوارئ طويلة الأمد. مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى أمراض القلب.قد يكون للاكتئاب أيضا تأثير سلبي على جهاز المناعة، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والأمراض.تظهر الأبحاث أنه قد تكون هناك علاقة بين الالتهاب والاكتئاب، على الرغم من أن الصلة الدقيقة غير واضحة.أعراض الاكتئاب عند المراهقينعلامات ضعيفة بشكل غير عادي في المدرسةالاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي أو ألعاب الحاسوبتغيير سلبي ملحوظ في السلوك في المنزل أو في المدرسةإيذاء النفسأنواع الاكتئاباضطراب الاكتئاب الشديد Major depressive disorderللاكتئاب الشديد أعراض شديدة تستمر لفترة أطول من أسبوعين. تتداخل هذه الأعراض مع الحياة اليومية.الاكتئاب ثنائي القطب Bipolar depressionيعاني المصابون بالاضطراب ثنائي القطب من فترات متناوبة من الحالة المزاجية السيئة وفترات عالية الطاقة (الهوس). خلال الفترة المنخفضة، قد يكون لديهم أعراض الاكتئاب مثل الشعور بالحزن أو اليأس أو نقص الطاقة.اكتئاب ما حول الولادة وبعدها Perinatal and postpartum depression"الفترة المحيطة بالولادة" تعني قرب الولادة. كثير من الناس يشيرون إلى هذا النوع باسم اكتئاب ما بعد الولادة. يمكن أن يحدث اكتئاب الفترة المحيطة بالولادة أثناء الحمل وحتى بعد عام واحد بعد الإنجاب.اضطراب الاكتئاب المستمر Persistent depressive disorderيعرف اضطراب الاكتئاب المستمر أيضا باسم اضطراب المزاج dysthymia. أعراض اضطراب الاكتئاب المستمر أقل حدة من الاكتئاب الشديد. لكن يعاني الناس من أعراض اضطراب الاكتئاب المستمر لمدة عامين أو أكثر.الاضطراب المزعج السابق للحيض Premenstrual dysphoric disorderالاضطراب المزعج السابق للحيض هو شكل حاد من اضطراب ما قبل الحيض premenstrual disorder يصيب النساء الأيام أو الأسابيع التي تسبق فترة الحيض.الاكتئاب الذهاني Psychotic depressionيعاني المصابون بالاكتئاب الذهاني من أعراض اكتئاب شديدة وأوهام أو هلوسة. الأوهام هي معتقدات في أشياء لا تستند إلى الواقع، بينما تشمل الهلوسة الرؤية أو السمع أو الشعور بأن الأشياء غير موجودة بالفعل.الاضطراب العاطفي الموسمي Seasonal affective disorderالاكتئاب الموسمي، أو الاضطراب العاطفي الموسمي، يبدأ عادة أواخر الخريف وبداية الشتاء، وغالبا ما يختفي خلال فصلي الربيع والصيف.المساعدة الذاتيةيمكن أن يؤدي التمرين المنتظم، والحصول على قسط كاف من النوم، وقضاء الوقت مع الأشخاص الذين تهتم بهم، إلى تحسين أعراض الاكتئاب.الاستشارةالاستشارة أو العلاج النفسي هو التحدث مع أخصائي الصحة العقلية. يساعدك مستشارك في معالجة مشاكلك وتطوير مهارات التأقلم. أحيانا يكون العلاج الموجز هو كل ما تحتاجه. يستمر الأشخاص الآخرون في العلاج لفترة أطول.الأدويةيمكن أن تساعد الأدوية الموصوفة التي تسمى مضادات الاكتئاب Antidepressants في تغيير كيمياء الدماغ التي تسبب الاكتئاب. قد يستغرق تأثير مضادات الاكتئاب بضعة أسابيع. بعض مضادات الاكتئاب لها آثار جانبية، وغالبا ما تتحسن بمرور الوقت.علاج تحفيز الدماغ Brain stimulation therapyيمكن أن يساعد العلاج التحفيزي للدماغ الذين يعانون من الاكتئاب الشديد أو الاكتئاب مع الذهان. تشمل أنواع علاج تحفيز الدماغ العلاج بالصدمات الكهربائية (ECT) والتحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة (TMS) وتحفيز العصب المبهم (VNS).طبيا، لا يوجد شيء اسمه علاج نفسك بنفسك. الاكتئاب مرض، لذلك يجب التعامل معه من قبل الطبيب.فالطبيب يحدد حسب حالة المريض أفضل مقاربة لعلاج الاكتئاب، والتي قد تكون دوائية، أو عبر الاستشارة النفسية، أو عبر تدابير يقوم بها المصاب بنفسه، أو الدمج بينها.مضادات الاكتئاب هي نوع من الأدوية المستخدمة لعلاج الاكتئاب السريري، وأمراض أخرى.كيف تعمل مضادات الاكتئاب؟لا يعرف بالضبط كيف تعمل مضادات الاكتئاب، يعتقد أنها تعمل عن طريق زيادة مستويات المواد الكيميائية في الدماغ والتي تسمى الناقلات العصبية. ترتبط بعض النواقل العصبية، مثل السيروتونين والنورأدرينالين، بالمزاج والعاطفة.قد تؤثر الناقلات العصبية أيضا على إشارات الألم التي ترسلها الأعصاب، مما قد يفسر سبب مساعدة بعض مضادات الاكتئاب في تخفيف الألم طويل المدى.في حين أن مضادات الاكتئاب يمكن أن تعالج أعراض الاكتئاب، إلا أنها لا تعالج أسبابه دائما. هذا هو السبب في أنها تستخدم عادة مع الدواء لعلاج الاكتئاب الشديد أو حالات الصحة العقلية الأخرى، وذلك وفقا لخدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة.تشير الأبحاث إلى أن مضادات الاكتئاب يمكن أن تكون مفيدة للمصابين بالاكتئاب المعتدل أو الشديد.لا ينصح بها عادة للاكتئاب الخفيف، إلا إذا لم تساعد العلاجات الأخرى مثل المشورة النفسية.جرعات ومدة العلاج بمضادات الاكتئابعادة ما يتم تناول مضادات الاكتئاب في شكل أقراص. عندما يتم وصفها، ستبدأ بأقل جرعة ممكنة يعتقد أنها ضرورية لتحسين الأعراض.عادة ما تحتاج مضادات الاكتئاب إلى أن تؤخذ لمدة أسبوع أو اثنين قبل أن تبدأ في الشعور بالفائدة. من المهم عدم التوقف عن تناولها إذا ظهرت عليك بعض الآثار الجانبية الخفيفة في وقت مبكر، لأن هذه الآثار عادة ما تزول بسرعة.إذا كنت تتناول مضادا للاكتئاب لمدة 4 أسابيع دون الشعور بأي فائدة، فتحدث إلى طبيبك أو أخصائي الصحة العقلية. قد يوصون بزيادة جرعتك أو تجربة دواء مختلف.عادة ما تستمر دورة العلاج لمدة 6 أشهر على الأقل بعد أن تبدأ في الشعور بالتحسن. قد ينصح بعض المصابين بالاكتئاب المتكرر بتناولها إلى أجل غير مسمى. "الجزيرة"