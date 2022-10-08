اكتشاف بروتينا يعالج القلوب المريضة.. إليكم التفاصيل

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أحرز العلماء في كلية الطب بجامعة كارولينا الشمالية، تقدما كبيرا في مجال إعادة البرمجة الخلوية وتجديد الأعضاء، يمكن أن يلعب دورا رئيسيا في الأدوية المستقبلية لعلاج القلوب المتضررة.واكتشف العلماء في الدراسة التي نشرت نتائجها بمجلة "الخلايا الجذعية" الطبية، طريقة انسيابية وفعالة لإعادة برمجة خلايا الأنسجة الندبية (الخلايا الليفية) لتصبح خلايا عضلة القلب سليمة.وعادة ما تنتج الخلايا الليفية نسيجا صلبا يتسبب بفشل القلب بعد نوبة قلبية أو بسبب أمراض تصيب العضلة.وتركز الدراسة على التلاعب بهذا النسيج الصلب وتحويله لخلايا عضلية للقلب، بالاعتماد على بروتين يتحكم في نشاط الجينات يسمى Ascl1، والذي كان يعتقد سابقا بأنه خاص بالخلايا العصبية.وبحسب كبير مؤلفي الدراسة لي تشيان، الأستاذ في قسم علم الأمراض بجامعة كارولينا الشمالية فإن الاكتشاف: "يتوقع أن يكون مفيدا في تطوير علاجات القلب المستقبلية وأنواع أخرى محتملة من إعادة البرمجة الخلوية العلاجية".وأضاف تشيان: "سيتمكن الأطباء من استخدام حقنة بسيطة في المرضى لإعادة برمجة الخلايا المسببة للضرر إلى خلايا مفيدة".وأوضح أنه "يعمل كل من Ascl1 وMef2c معا لممارسة التأثيرات الداعمة لخلايا عضلة القلب التي لا يمارسها أي من العاملين بمفرده، مما يجعل عملية إعادة البرمجة فعالة".ويأمل الباحثون في صنع بروتين اصطناعي يحتوي على الأجزاء الفعالة لكل من Ascl1 وMef2c، ويمكن حقنه في القلوب المريضة لإصلاحها.