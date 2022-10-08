أطفال رضع في ورطة كبيرة.. "الخطر" قادم من حليب الأم

Advertisement

أثار ظهور جزيئات بلاستيكية دقيقة في حليب الأم لأول مرة، قلق الباحثين من الآثار الصحية الخطيرة لذلك على الأطفال.وجاء اكتشاف الباحثين بعدما أخذت عينات حليب من 34 أم سليمة بعد أسبوع من الولادة في روما بإيطاليا، واكتشفوا جزيئات بلاستيكية دقيقة في 75 بالمئة من تلك العينات.وأشار العلماء إلى تسجيلهم استهلاك الأمهات من الطعام والشراب في عبوات بلاستيكية، وتناولهم مأكولات بحرية، بالإضافة إلى استخدام منتجات النظافة الشخصية المحتوية على البلاستيك.ووجد الباحثون في دراستهم التي نشرت نتائجها بمجلة "Polymers"، أن الجزيئات البلاستيكية كانت مكونة من البولي إيثيلين وبروبيلين.وتعليقا على الاكتشاف، قالت فالنتينا نوتارستيفانو، في جامعة "بوليتيكنيكا ديلي ماركي"، إن "إثبات وجود المواد البلاستيكية الدقيقة في حليب الأم يزيد من قلقنا الشديد على الأطفال الرضّع".