Advertisement

صحة

عادة "عصرية" قد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان

Lebanon 24
08-10-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-998388-638008385272020032.jpg
Doc-P-998388-638008385272020032.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد علماء جامعة جنوب كاليفورنيا، أن استهلاك بدائل السكر بصورة منتظمة، قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

ويحذر أطباء الجامعة من أن النظام الغذائي المحتوي على نسبة عالية من مواد غذائية غنية ببدائل السكر قد يصبح سببا في تطور أمراض خطيرة.
Advertisement
 
وقد أجرى الباحثون تجربة على القوارض المخبرية، حيث أعطوا للجرذان الفتية عدة أنواع من بدائل السكر، ما تسبب في اضطراب في الذاكرة وتغير في مناطق الدماغ.

واتضح للباحثين، أن المواد المحلية تؤثر في عملية التمثيل الغذائي. لذلك يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري وغيره من الأمراض الخطيرة.

ووفقا للباحثين فإن المواد المحلية التي يمكن ان تلحق ضررا بالجسم هي:-

- السكرين- الجسم لا يمتص السكرين. ولكن استخدامه بانتظام يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

- الأسبارتام- يوجد بكمية كبيرة في المشروبات المحتوية على سعرات حرارية قليلة. ولا ينبغي بتاتا إضافته إلى الشاي. واستهلاكه بصورة منتظمة وخلال فترة طويلة يزيد من احتمال الإصابة بسرطان الكبد والرئتين، ويؤدي إلى تلف في الدماغ.

- السيكلامات- هذه المادة المحلية محظورة في عدد من البلدان، لأنها تسبب قصور الكبد.

- أسيسلفام البوتاسيوم- تستخدم هذه المادة في تحلية المشروبات الغازية، مع أنها تعتبر مادة مسرطنة.

- الزيليتول- (Xylitol) تحتوي هذه المادة المُحلّية على نسبة عالية من السعرات الحرارية. ويمكن أن تسبب اضطرابا في عملية التمثيل الغذائي.

وينصح الباحثون بعدم استخدام منتجات غذائية محتوية على هذه المواد واختيار مواد بديلة.
 
(روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2022-10-08
11:00 | 2022-10-08
08:00 | 2022-10-08
07:30 | 2022-10-08
06:35 | 2022-10-08
05:00 | 2022-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website