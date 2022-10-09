Advertisement

صحة

هذا ما يكشفه احمرار العين عن صحتك

Lebanon 24
09-10-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-998486-638008782428127075.jpg
Doc-P-998486-638008782428127075.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يعتبر الخبراء أن العين هي نافذة على الصحة العامة للإنسان، ما قد يسمح باكتشاف بعض الحالات الطارئة من الأعراض التي تظهرها.

 

ورغم أن التعرض للإصابة بعيون محتقنة بالدم يعد أمرا طبيعيا إلى حد ما، حيث أنه عادة ما يشير إلى التعب أو عدم الحصول على نوم كاف، إلا أنها حالات مثل الحكة أو الحرقان أو بعض الإفرازات الصفراء المائية التي تفرزها العين، قد يعني أن هناك أمرا أكثر خطورة يحدث.

 

وتشرح الدكتورة نيسا أسلم، طبيبة عامة ومستشارة في شركة Golden Eye، ما يمكن أن يسبب احمرار العين ومتى يستدعي الأمر زيارة الطبيب.

 

وأوضحت الدكتورة نيسا أن "العين الحمراء أو التهاب الملتحمة (التهاب العين) أمر شائع جدا".

 

ووفقا للدكتورة أسلم، يمكن أن يحدث احمرار العين بسبب مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية المختلفة:

 

1. الأمراض الالتهابية والمعدية:

 

تقول أسلم: "غالبا ما يحدث احمرار العين بسبب الالتهابات والأمراض المعدية، أحيانا تكون جرثومية. والعين الحمراء الفيروسية تميل إلى التسبب في إفرازات مائية، والعدوى البكتيرية وإفرازات صفراء".

 

2 "كوفيد-19"

 أشارت الطبيبة إلى أن "كوفيد-19"، الذي يرتبط عادة بإصابة الرئتين والقلب، يمكن أن يكون أيضا سببا لعدوى العين أو احمرار العين. ويمكن أن تكون العين الحمراء عارضا وأثرا جانبيا لـ"كوفيد-19".

 

وأضافت أن "كوفيد-19 يمكن أن يدخل الجسم عن طريق العينين وينتقل إلى المخ من مؤخرة العين".

 

3. التهاب الجفن

التهاب الجفن هو حالة شائعة تصيب العين وتؤثر على جفن العين. وينتج عن عدوى بكتيرية تؤدي إلى التهاب قاعدة الجفن.

 

وقالت الدكتورة أسلم: "التهاب الجفن يمكن أن يؤدي أيضا إلى احمرار العين". وغالبا ما تكون هذه الحالة ناتجة عن اقتراب منتجات التجميل المتسخة أو منتهية الصلاحية بشكل وثيق من العين.

 

4 الحساسية

أوضحت أسلم: "الحساسية مثل تلك الناتجة عن حبوب اللقاح، والتي تسبب حمى القش، يمكن أن تسبب احمرار العين".

 

وأضافت: "كما أن عث الغبار وأحيانا شعر الحيوانات يسببان ردود فعل تحسسية يمكن أن يسبب احمرار العين".

 

5 العدسات اللاصقة

كشفت أسلم: "مضاعفات العدسات اللاصقة، بما في ذلك عدم تنظيفها قبل وضعها في العين، قد يسبب تآكلا في سطح العين، ما يسمح بدخول العدوى".

 

ووجد الباحثون مؤخرا أن إعادة استخدام العدسات أو ارتدائها ليلا أو أثناء الاستحمام يزيد من خطر إصابة الشخص بالتهاب القرنية الشوكي (AK)، وهو التهاب في القرنية، الطبقة الخارجية الصافية للعين.

 

متى يتطلب الأمر زيارة الطبيب؟

أفادت الدكتورة أسلم بضرورة زيارة الطبيب العام أو طبيب العيون إذا كنت تعاني من أحد الأعراض التالية:

 

- تغيرات الرؤية

- صداع حاد

- ألم في العين

- حُمى

- حساسية غير عادية للضوء

- تشعر أن لديك شيئا ما في عينك

- لديك تورم في عينيك أو حولها

- لا يمكنك فتح وإبقاء عين واحدة أو كلتا العينين مفتوحتين

- الشعور فجأة بهالات حول الأضواء

- المعاناة من الغثيان أو القيء.

(روسيا اليوم)

Advertisement
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
11:38 | 2022-10-09
11:00 | 2022-10-09
08:00 | 2022-10-09
02:00 | 2022-10-09
23:00 | 2022-10-08
16:00 | 2022-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website