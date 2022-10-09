Advertisement

صحة

دراسة: السمنة يمكن أن تكون نتيجة لاضطراب في النمو العصبي

Lebanon 24
09-10-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-998581-638009179448766383.PNG
Doc-P-998581-638009179448766383.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زادت معدلات الإصابة بالسمنة بسرعة في العقود الأخيرة لتطال أكثر من ملياري شخص، مما يجعلها واحدة من أكبر أسباب تدهور الصحة في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من عقود من البحث حول النظام الغذائي المثالي والعلاجات بالتمارين الرياضية، يكافح الكثيرون من أجل إنقاص وزنهم، وفقا لما نشره موقع Neuroscience News.
Advertisement

ويعتقد حالياً باحثون في كلية الطب بجامعة بايلور ومؤسسات متعاونة معها أنهم باتوا يعرفون السبب وراء السمنة، مؤكدين أنه يجب تحويل التركيز من علاج السمنة إلى الوقاية من الإصابة بها أو تفاقمها.

وأفاد الباحثون، في تقرير نشرته دورية Science Advances، أن الآليات الجزيئية لنمو الدماغ أثناء السنوات الأولى من عمر الشخص من المحتمل أن تكون عاملاً محدداً رئيسياً لخطر الإصابة بالسمنة.

وأشارت دراسات كبيرة سابقة أجريت على البشر إلى أن الجينات الأكثر ارتباطاً بالسمنة يتم التعبير عنها في الدماغ النامي.

وركزت دراسة جامعة بايلور، التي أجريت على فئران المختبر، على التطور اللاجيني، وهو نظام من الإشارات المرجعية الجزيئية التي تحدد الجينات التي سيتم استخدامها أو لن يتم استخدامها في أنواع الخلايا المختلفة.

وفي هذا السياق، قال الباحث الدكتور روبرت ووترلاند، أستاذ تغذية الأطفال والعضو في مركز أبحاث تغذية الأطفال التابع لوزارة الزراعة الأميركية في بايلور، إن "تنظيم وزن الجسم حساس للغاية لمثل هذه البرمجة التنموية".

من جهته، قال الباحث الأول في الدراسة الدكتور هاري ماكاي: "اكتشفنا أن النواة المقوسة تخضع لنضوج جيني واسع النطاق خلال فترة ما بعد الولادة. وتعتبر هذه الفترة أيضاً حساسة جداً للبرمجة التنموية لتنظيم وزن الجسم، مما يشير إلى أن هذه التأثيرات يمكن أن تكون نتيجة للنضج اللاجيني غير المنظم".

وأوضح ماكاي أن الدراسة تشير إلى أن "خطر السمنة لدى البشر يتم تحديده جزئياً من خلال التطور الجيني في النواة المقوسة".

المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
11:38 | 2022-10-09
08:00 | 2022-10-09
05:00 | 2022-10-09
02:00 | 2022-10-09
23:00 | 2022-10-08
16:00 | 2022-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website