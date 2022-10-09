Advertisement

صحة

الفصام يزيد 2.5 مرة من احتمال الإصابة بالخرف

Lebanon 24
09-10-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-998582-638009182028512104.jpg
Doc-P-998582-638009182028512104.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن علماء كلية لندن الجامعية أن الفصام يزيد من احتمال الإصابة بالخرف في سنوات الشيخوخة بمقدار 2.5 مرة.

وتشير مجلة Psychological Medicine إلى أنه وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية يوجد في العالم حاليا 55 مليون شخص مصاب بخرف الشيخوخة. وأن السبب الأكثر إنتشارا هو مرض الزهايمر، الذي يعاني منه ما بين 60-70% من المصابين. لأن هذاالمرض العصبي، يؤدي إلى موت خلايا الدماغ، ما يسبب انخفاضا تدريجيا في قدرات الشخص الفكرية والسلوكية والاجتماعية، بحيث ينسى حتى مع من تكلم قبل قليل وكذلك أسماء أقاربه وحتى يتوه في مكان مألوف وغير ذلك.
Advertisement

واكتشف علماء الجامعة، من دراستهم لحالات في تسعة بلدان شملت 13 مليون متطوع، أن الفصام هو أحد أهم عوامل الخطر للإصابة بالخرف. كانت نسبة صغيرة من المشاركين، ولكن مهمة، تعاني من مرض انفصام الشخصية، ما منح العلماء فرصة لدراسة دور الاضطراب العقلي، و بعض الأمراض الأخرى، في الإصابة بالخرف في سن الشيخوخة. واستنادا إلى هذه الفكرة، قارن الباحثون عدد مرات تكرر مشكلات في الوضوح الذهني والذاكرة لدى المتطوعين المصابين بالفصام وبين الأشخاص الذين لا يعانون من اضطرابات عقلية.

واتضح للباحثين، أن حالات خرف الشيخوخة ظهرت لدى المصابين بمرض انفصام الشخصية بمقدار 2.5 مرة، أكثر من بقية المشاركين في الدراسة، مع الأخذ بالاعتبار جميع العوامل الإضافية المحتملة.

المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2022-10-09
11:38 | 2022-10-09
11:00 | 2022-10-09
08:00 | 2022-10-09
05:00 | 2022-10-09
02:00 | 2022-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website