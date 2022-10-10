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صحة

التطعيم ضد الإنفلونزا... لماذا يعتبر مهما هذه السنة؟

Lebanon 24
10-10-2022 | 08:00
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بعد عامين من تفشي كورونا وما تبع ذلك من إجراءات، يتوقع بعض الخبراء أن تكون موجة الإنفلونزا هذا العام قوية، لذلك توفر الدول جرعات تطعيم ضد الفيروس، وينصح الخبراء بعض الفئات بشكل خاص بأخذ هذه اللقاحات.
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يعدّ التطعيم مهما للأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا، خاصة الحوامل وكبار السن والأطفال الصغار والأشخاص المصابين بضعف أجهزة المناعة، وفقا لتقرير في دويتشه فيله.

مخاوف من موجة إنفلونزا قوية
ومن المؤشرات الواضحة على أن موسم الإنفلونزا القادم قد يكون شديدا هو ما يحدث في أستراليا، فقد شهدت زيادة حادة في عدد الحالات في وقت مبكر جدا من فصل الشتاء. لذلك، فإن لقاح الإنفلونزا مهم بشكل خاص لكبار السن وللأشخاص الذين يعانون من مخاطر خاصة وأمراض مزمنة.

لقاح الإنفلونزا
وقد وفرت الهيئة التنظيمية الألمانية (معهد بول إيرليش) حتى الآن أكثر من 20 مليون جرعة من لقاح الإنفلونزا، أي ضعف ما كانت عليه في العام السابق. ويتوفر لقاح بجرعات عالية لكبار السن الذين لديهم جهاز مناعة أضعف.

ووفقًا للبيانات، فإن التطعيم يحمي نحو 30% إلى 40% من المتلقين من الاضطرار إلى طلب العلاج الطبي للإنفلونزا، كما يقلل خطر الإصابة بالعدوى لدى الآخرين، حسب ما نشره موقع "إن دي آر" الألماني.

من يجب أن يتلقى التطعيم ضد الإنفلونزا؟
بشكل خاص من المهم أن يتلقى لقاح الإنفلونزا كبار السن والأشخاص الذين يعانون من مخاطر خاصة وأمراض مزمنة، وفي هذه الحالة لا توجد حماية أفضل من التطعيم ضد الإنفلونزا.

أما لدى الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما، فإن عدوى الإنفلونزا يمكن أن تكون خطرة مثل عدوى كورونا.

كما أن التطعيم ضد كورونا والتطعيم ضد الإنفلونزا لا يقفان في طريق بعضهما.

ويوصي الخبراء بمراعاة قواعد التباعد والمسافة والنظافة والكمامة التي كان يوصى بها لمكافحة فيروس كورونا فهي فعالة ضد فيروسات الإنفلونزا أيضا. "الجزيرة" 
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