دراسة تكشف سبب اختيار الأمهات لتأخير الإنجاب

Advertisement

وجدت دراسة جديدة أظهرت أن أكثر من نصف النساء بلا أطفال في سن الثلاثين، أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو التركيز على العمل.وتم إعداد الدراسة لفهم سبب تأخر النساء في إنجاب الأطفال، ومنحت 411 مشاركة قائمة من 11 خيارا، وطلب منهم اختيار ما يصل إلى ثلاثة خيارات كانت مهمة في تحديد العمر المفضل لديهم للأمومة.وكشفت النتائج أن العمل كان العامل الأكبر للتأخر بالإنجاب، يليه الشعور بالاستعداد والوضع المالي.ووجد الاستطلاع، الذي قادته كلية لندن الجامعية، أن 30 هو متوسط العمر المفضل لإنجاب طفل لأول مرة، وذلك نابع من رغبة النساء بتطوير حياتهن المهنية.