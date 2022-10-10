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صحة

دراسة تكشف سبب اختيار الأمهات لتأخير الإنجاب

Lebanon 24
10-10-2022 | 16:00
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وجدت دراسة جديدة أظهرت أن أكثر من نصف النساء بلا أطفال في سن الثلاثين، أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو التركيز على العمل.

وتم إعداد الدراسة لفهم سبب تأخر النساء في إنجاب الأطفال، ومنحت 411 مشاركة قائمة من 11 خيارا، وطلب منهم اختيار ما يصل إلى ثلاثة خيارات كانت مهمة في تحديد العمر المفضل لديهم للأمومة.
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وكشفت النتائج أن العمل كان العامل الأكبر للتأخر بالإنجاب، يليه الشعور بالاستعداد والوضع المالي.

ووجد الاستطلاع، الذي قادته كلية لندن الجامعية، أن 30 هو متوسط العمر المفضل لإنجاب طفل لأول مرة، وذلك نابع من رغبة النساء بتطوير حياتهن المهنية.
 
وقال الباحثون إن العديد من النساء يرغبن في إنجاب طفل فقط عندما تكون حياتهن المهنية وأموالهن وعواطفهن مستقرة.

وأوضحت البروفيسور جويس هاربر، المؤلف الرئيسي للدراسة أن النساء ما زلن يعطون الأولوية لحياتهن المهنية على إنجاب طفل، حتى في عام 2022.

وأضافت: النتائج توضح أهمية قيام أرباب العمل بدعم النساء للتقدم في حياتهن المهنية وتقديم أجر لائق، حتى تتمكن النساء من تحمل تكاليف رعاية الأطفال.
 
(سكاي نيوز عربية) 

صحة

المرأة

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