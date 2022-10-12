فيروس "نورو".. هذا ما يجب ان تعرفوه عنه

يمكن أن تسبب عدوى فيروس "نورو" الشديدة، ظهور أعراض مثل القيء والإسهال الشديدين اللذين يبدآن فجأة، وعادةً ما تنتشر عن طريق الطعام أو الماء الملوثين خلال التحضير أو تنتشر عن طريق الأسطح الملوثة.ويمكن أيضاً أن تنتشر فيروسات "نورو" عن طريق المخالطة اللصيقة لأحد الأشخاص المصابين بها، وعادةً ما تبدأ أعراض الإسهال والشعور بألم في المعدة والقيء بعد فترة تتراوح بين 12 و48 ساعة من الإصابة بالفيروس.وتستمر أعراض العدوى ما بين يوم إلى 3 أيام في الغالب، ويتعافى معظم الأشخاص تماماً دون الحاجة إلى علاج، ولكن بالنسبة لبعض الأشخاص، وخاصة الأطفال الصغار والبالغين الأكبر سناً والأشخاص المصابين بحالات مرضية أخرى، يمكن أن تتطلب الحالة الحصول على الرعاية الطبية.

الأعراضالغثيان.القيء.حُمَّى خفيفة.الألم العضلي.الشعور بالمرض.الإسهال المائي أو السائب.آلام المعدة أو تقلصات المعدة المؤلمة.الأسبابفيروسات "نورو" مُعْدِية للغاية، ما يعني إمكانية انتقالها بسهولة إلى الآخرين، ويُوجَد الفيروس في البراز والقيء، ويظل الشخص المصاب ناقلاً للعدوى منذ بدء ظهور أعراض المرض عليه وحتى بعد تماثله للشفاء بعدة أيام.كيف تحدث العدوى؟تناول الأطعمة الملوثة.شرب الماء الملوث.لمس الفم باليد بعد ملامستها لسطح أو شيء ملوّث.المخالطة اللصيقة لشخص مصاب.المضاعفاتتنتهي عدوى فيروس "نورو" لدى معظم الحالات عادةً خلال بضعة أيام ولا تكون مهددة للحياة، ولكن في بعض الحالات، ولا سيما لدى الأطفال الصغار والبالغين الأكبر سناً والمصابين بضعف الجهاز المناعي أو أمراض أخرى أو النساء الحوامل، قد تكون الإصابة شديدة. وقد تتسبب في حدوث الجفاف الشديد، بل والموت أحياناً.الوقايةغسل اليدين جيداً لمدة 20 ثانية على الأقل.غسل الفواكه والخضراوات قبل الأكل.الحرص على طهي المأكولات البحرية جيداً.تطهير الأسطح بعد تعرضها للتلوث.توخي الحذر أثناء السفر.تجنب الأطعمة والمياه الملوثة، بما في ذلك الطعام الذي أعده شخص مصاب.