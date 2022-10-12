أطعمة ممنوع شرب القهوة بعدها.. ما هي؟

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رغم الدراسات التي تتحدث عن الأهمية الطبية لمشروب القهوة، إلا أن شربها بعد وجبات محددة قد يكون له تأثير سلبي على صحة الإنسان.حيث تعمل القهوة بعد تناول بعض الأطعمة على التقليل من امتصاص الجسم للعناصر الغذائية الموجودة في هذه الأطعمة، بحسب موقع "الكونسلتو" الطبي.ومن بين الأطعمة التي لا يجب شرب القهوة بعدها، الأطعمة الغنية بالكالسيوم، مثل الخضروات الورقية ومنتجات الألبان حيث يؤدي ذلك إلى حرمان الجسم من الحصول على فوائدها "لأن الكافيين المتوفر بها يعيق عملية امتصاص معدن الكالسيوم ويطرده خارج الجسم مع البول".