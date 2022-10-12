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صحة

حالات فشل كلوي حاد.. توقيف إنتاج دواء للسعال مرتبط بوفيات أطفال

Lebanon 24
12-10-2022 | 06:22
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قال وزير في ولاية هاريانا الهندية، الأربعاء، إن السلطات أوقفت إنتاج شراب للسعال في مصنع مايدن للأدوية، بعد أن ذكر تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن الدواء قد يكون مرتبطا بوفاة عشرات الأطفال في غامبيا.
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وأكد أنيل فيج، وزير الصحة في ولاية هاريانا أن السلطات فتشت مصنع مايدن بالقرب من بلدة سونيبات في الولاية واكتشفت 12 مخالفة، وقال إنه "تم إيقاف الإنتاج"، وفقا لـ"رويترز".

وقالت منظمة الصحة العالمية، الأسبوع الماضي، إن تحليل أربعة منتجات في مصنع مايدن أوضح أنها تحتوي على كميات "غير مقبولة" من ثنائي إيثيلين جلايكول وإيثيلين جلايكول، والتي يمكن أن تكون سامة وتؤدي إلى إصابات حادة في الكلى.

وقالت الشرطة في غامبيا في تقرير أولي، الثلاثاء، إن وفاة 69 طفلا بإصابات في الكلى مرتبط بأدوية سعال مصنوعة في الهند ومستوردة عبر شركة مقرها الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق نقل موقع (موني كونترول) الإخباري عن هيئة الرقابة الدوائية في ولاية هاريانا قوله إن "شركة مايدن لم تقم بإجراء اختبار جودة للبروبيلين جلايكول وثنائي إيثيلين جلايكول وإيثيلين جلايكول، في حين أن كميات معينة من مادة بروبيلين جلايكول لم يكن لها تاريخ إنتاج أو صلاحية".

وامتنع ناريش كومار جويال الرئيس التنفيذي لمايدن عن التعليق، لكنه قال لـ"رويترز"، الأسبوع الماضي، إن الشركة تحاول أن تعرف ما حدث في غامبيا.

وتقول مايدن في موقعها على الإنترنت إنها تبيع منتجاتها في الداخل وتصدر إلى دول في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وقالت الهند إنه تمت الموافقة على تصدير شراب السعال إلى غامبيا فقط، رغم أن منظمة الصحة العالمية تقول إن "هذه الأدوية ربما ذهبت إلى أماكن أخرى من خلال أسواق غير رسمية".


المصدر: الحرة
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