Advertisement

صحة

متى يكون التهاب مفاصل اليدين ناجماً عن عدوى فيروسية؟

Lebanon 24
12-10-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-999534-638011816103625764.jpg
Doc-P-999534-638011816103625764.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف الدكتور الروسي ألكسندر مياسنيكوف، متى يكون التهاب مفاصل اليدين ناجما عن عدوى فيروسية، ومتى يكون بسبب مرض جلدي.



وفي برنامج تلفزيوني، أوضح مياسنيكوف مدى فعالية معدات حماية الغضروف في حالة التهاب مفاصل اليدين وكذلك التمارين الرياضية التي يمكن ان تساعد على تقليل خطر الإصابة بالتهاب مفاصل اليدين.
Advertisement


ووفقا له، يشير مصطلح "التهاب المفاصل" إلى مجموعة كبيرة من الأمراض التي تصيب المفاصل ذات طبيعة التهابية. ومن الصعب في حالة التهاب مفاصل اليدين الكتابة، وحمل شيء ما وعموما القيام بالأعمال الروتينية المعتادة، لأن أي حركة تسبب ألما شديدا. وقد أصبح هذا المرض خلال السنوات الأخيرة ينتشر بسرعة حتى بين الشباب.

يضيف ميسنيكوف: تنسب إلى التهاب المفاصل قبل كل شيء أمراض الروماتويد، والصدفية، والنقرس، وما بعد الصدمة وأنواع أخرى من التهاب المفاصل. ويعتبر ألم المفاصل الذي يستمر حتى ستة أسابيع علامة على وجود عدوى فيروسية.

ويقول، "يمكن لأي فيروس، أن يسبب آلاما في المفاصل. وإذا استمر الألم مدة نصف سنة، يجب البحث عن السبب مع أخذ نوع الأعراض بالاعتبار لأنها مختلفة جدا".
 
ووفقا له، ترتبط اعراض التهاب مفاصل اليدين بسبب المرض وشكله ومساره. ويمكن ان يكون سبب المرض إجهاداً أولياً، أو عوامل وراثية. ومن العوامل الأخرى التي تسبب المرض - الأمراض المعدية، مرض السكري، النقرس، أصابات اليدين، و أمراض المناعة الذاتية والحساسية والتسمم والبرد والحمى والتغيرات الهرمونية في جسم المرأة (انقطاع الطمث والحمل)، والوزن الزائد وزيادة العبء على اليدين والمهنة.

ويضيف، تعاني النساء من التهاب المفاصل 2.5 مرة أكثر من الرجال، وتحدث ذروة المرض في عمر 40-55 عاما.
 

وتساعد تمارين رياضية خاصة على تخفيف آلام التهاب المفاصل. ومن بين هذه التمارين، أولا تمارين زيادة نطاق الحركة، وثانيا، تمارين القوة باستخدام كرة التنس. ويمكن تدريب المفاصل في أي مكان وفي أي وقت. المهم تكرار كل تمرين 10-12 مرة ثلاث مرات في الأسبوع.
 

ويمكن علاج التهاب مفاصل اليدين باستخدام أدوية غير استيرويدية مضادة للالتهابات وذات تأثير مسكن، مثل ديكلوفيناك أو إيبوبروفين وغيرها، ولكن مفعولها لا يستمر أكثر من شهر عادة.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2022-10-12
08:00 | 2022-10-12
06:22 | 2022-10-12
05:00 | 2022-10-12
02:00 | 2022-10-12
23:36 | 2022-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website