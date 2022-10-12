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صحة
سرطان الرئة... لماذا يعتبر أكثر السرطانات شيوعا؟
Lebanon 24
12-10-2022
|
23:00
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أعلن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، أن سرطان الرئة يبقى أكثر أنواع السرطان انتشارا في العالم، سواء من حيث الإصابات أو الوفيات.
ويشير مياسنيكوف في برنامج تلفزيوني، إلى أن سرطان الرئة في المراحل المبكرة لا تظهر له أي أعراض، وفي مراحله المتقدمة أعراضه شبيهة بأعراض عدد من الأمراض. فما هي أسباب سرطان الرئة وكيف يمكن تشخيصه؟
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ويضيف أن أكثر أعراض سرطان الرئة انتشارا هي السعال، بحة في الصوت، سعال مزمن، ألم في الصدر، ضيق في التنفس، تكرر الإصابة بأمراض في الجهاز التنفسي- التهاب الشعب الهوائية، والالتهاب الرئوي، والتعب، وفقدان الشهية، والفقدان غير المبرر للوزن.
ووفقا له، يجب على الإنسان التعرف على أسباب الإصابة بسرطان الرئة. يشخص هذا المرض في معظم الحالات لدى المدخنين- التدخين الفعلي والسلبي. وحتى إذا لم يدخن الإنسان مطلقا في حياته ولم يكن إلى جانب شخص يدخن، فهذا لا يعني أنه معصوم من الإصابة بسرطان الرئة.
ويضيف: هناك عوامل أخرى تسبب الإصابة بسرطان الرئة هي: تلوث الهواء، استنشاق مادة الأسبستوس المستخدمة في البناء، غاز الرادون، الذي هو غاز طبيعي مشع يمكن أن يتراكم في السراديب والطوابق السفلى من المباني، مرض السل، فيروسات الأورام، إصابة أقارب بسرطان الرئة، وعوامل وراثية أخرى.
ووفقا له، يمكن تشخيص سرطان الرئة في مراحله المبكرة باستخدام التصوير المقطعي الحاسوبي بجرعة منخفضة."فيستي. رو"
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