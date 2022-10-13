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صحة

متى ينبغي استئصال اللوزتين لدى الأطفال؟

Lebanon 24
13-10-2022 | 05:00
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قالت الرابطة الألمانية لأطباء ‫الأنف والأذن والحنجرة إنه ينبغي استئصال اللوزتين لدى الأطفال في حال ‫تعرضهما للالتهاب بشكل متكرر، وذلك بمعدل يزيد على 5 إلى 6 مرات في ‫السنة.

‫وأوضحت الرابطة أن اللوزتين الملتهبتين بشكل متكرر تشكلان بيئة خصبة ‫للبكتيريا والجراثيم، ومن ثم يمكن أن تنتقل مسببات المرض هذه إلى أعضاء ‫أخرى في الجسم، مسببة -على سبيل المثال- الإصابة بالتهاب صمامات القلب وأمراض ‫الكلى.
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‫وأضافت الرابطة أنه ينبغي إجراء عملية استئصال اللوزتين بعدما يتم الطفل ‫عامه الرابع، وذلك لأن اللوزتين تلعبان حتى هذه السن دورا مهما في نمو ‫وتطور جهاز المناعة.

‫وأشارت الرابطة إلى أنه ينبغي أن يتخلى الطفل عن بعض الأطعمة التي تحفّز ‫النزيف، مثل الشوكولاتة وعصائر الفاكهة والمشروبات الغازية والخبز ‫الصلب، بعد إجراء الجراحة لمدة 14 يوما. "الجزبرة" 
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