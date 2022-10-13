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صحة

تحذير للأمهات: ما تأكلنه قد يؤثر على الأطفال قبل أن يولدوا

Lebanon 24
13-10-2022 | 11:00
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أظهرت دراسة جديدة، اعتمدت على الملاحظة وعلى أبحاث قديمة، أن الأطعمة فائقة المعالجة التي تتناولها الأمهات خصوصا في فترة الحمل، قد تؤثر سلبا على الأطفال وتعرضهم لخطر البدانة.

ووجدت الدراسة، التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية، أن بدانة الأطفال ترتبط بالكميات التي تستهلكها أمهاتهم من الأطعمة فائقة المعالجة "processed foods"، كالمعجنات والوجبات السريعة والمشروبات الغازية وغيرها.
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الدراسة خلصت إلى ارتفاع احتمالية تعرض الأطفال لخطر البدانة إلى نسبة 26% بسبب إفراط تناول الأمهات للأطعمة فائقة المعالجة أثناء فترة الحمل، فيما بيّنت الدراسة أن تناول هذه الأطعمة في الفترة التي تسبق الحمل لا يؤثر على بدانة الأبناء.

وفي هذا الصدد، قالت خبيرة التغذية، رزان شويحات، لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الأبحاث أكدت أن تغذية الأم تؤثر على صحة الرضيع خلال أول "1000 يوم له"، أي منذ بداية الحمل إلى غاية بلوغه عامين.

وأضافت: "هذه المرحلة مهمة جدا، يجب أن تأخذ الأم في الاعتبار أن ما تتناوله يتناوله طفلها أيضا.. وبالتالي يجب الحرص على نوعية غذائها وليس كميته".

ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية لعام 2020، يعاني 39 مليون طفل مرض السمنة، الذي قد يكون المسبب الرئيسي له هو النظام الغذائي المتبع عند الأمهات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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