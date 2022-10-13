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صحة
نجاح أول عملية زراعة أمعاء في العالم لرضيعة
Lebanon 24
13-10-2022
|
14:00
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خضعت رضيعة إسبانية عمرها 17 شهراً لأول عملية ناجحة في العالم لزراعة أمعاء، من متبرع توفي بسبب قصور في القلب، حسبما أعلن مستشفى "لاباث" في مدريد.
وأضاف المستشفى في بيان أن "الطفلة خرجت الآن وهي في حالة ممتازة في المنزل مع والديها".
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وإسبانيا واحدة من الدول البارزة على مستوى العالم في عمليات زراعة الأعضاء، حيث جرت أكثر من 102 عملية لكل مليون نسمة عام 2021، وهو معدل لم تتجاوزه إلا الولايات المتحدة، وفق بيانات وزارة الصحة الإسبانية.
وشخصت إصابة الرضيعة إيما بفشل معوي حين كان عمرها شهرا واحدا فحسب، لأن أمعاءها كانت قصيرة جدا، وتدهورت صحتها بسرعة حتى خضعت لعملية زرع لأحشاء متعددة.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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