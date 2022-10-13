24
o
بيروت
24
o
طرابلس
11
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
11
o
بشري
24
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ردا على تصريح زيلينسكي.. الكرملين: روسيا لا تطلق النار على قدمها
Lebanon 24
13-10-2022
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
دحض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف تصريحات كييف بأن روسيا تخطط لضرب بنيتها التحتية لنقل الغاز، وقال: "لا نقوم بإطلاق النار على قدمنا".
وجاء ذلك ردا على تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأن روسيا تخطط لضرب بنيتها التحتية لنقل الغاز.
Advertisement
وقال زيلينسكي، في مقابلة مع النسخة الألمانية من ZDF، إن روسيا تخطط لضرب البنية التحتية لنقل الغاز الخاصة بها من أجل إلقاء اللوم على أوكرانيا في ذلك، وخلال الضربات الانتقامية ستقوم بإلحاق الضرر بمنظومة الغاز الأوكرانية لقطع الغاز عن أوروبا وإجبار أوروبا على تشغيل "السيل الشمالي-2".
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ورقة من فئة "المليون" قريباً في محفظتكم.. فما أهميتها؟
Lebanon 24
ورقة من فئة "المليون" قريباً في محفظتكم.. فما أهميتها؟
04:00 | 2022-10-13
13/10/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة اجتماعات لميقاتي في السراي.. وخبرٌ سار يُزفّ عن الرواتب
Lebanon 24
سلسلة اجتماعات لميقاتي في السراي.. وخبرٌ سار يُزفّ عن الرواتب
04:26 | 2022-10-13
13/10/2022 04:26:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ميريام كلينك بثياب فاضحة كشفت الكثير.. والجمهور يهاجمها شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
ميريام كلينك بثياب فاضحة كشفت الكثير.. والجمهور يهاجمها شاهدوا كيف بدت (صور)
03:34 | 2022-10-13
13/10/2022 03:34:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"رئاسياً".. لهذا المُرشّح سيصوّت "حزب الله"
Lebanon 24
"رئاسياً".. لهذا المُرشّح سيصوّت "حزب الله"
02:45 | 2022-10-13
13/10/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"مُفاجأة" من مصرف لبنان.. تعميمٌ يكشفُ أمراً ليس عادياً
Lebanon 24
"مُفاجأة" من مصرف لبنان.. تعميمٌ يكشفُ أمراً ليس عادياً
14:00 | 2022-10-13
13/10/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:30 | 2022-10-13
استراتيجية بايدن للأمن القومي: الأولوية للصين
18:00 | 2022-10-13
ما وراء رغبة أردوغان في خوض الحرب مع اليونان؟
17:30 | 2022-10-13
رئيسي يتّهم واشنطن بزعزعة الاستقرار
17:00 | 2022-10-13
الغرب يهدّد بالقضاء على الجيش الروسي إذا استخدمت موسكو النووي
16:59 | 2022-10-13
أوشاكوف: روسيا سمعت بفكرة المحادثات الخماسية حول أوكرانيا "من الصحف فقط"
16:30 | 2022-10-13
صربيا تعلن استعدادها للضغوط الخارجية بسبب رفضها العقوبات ضد روسيا
فيديو
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
02:21 | 2022-10-11
14/10/2022 01:44:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد جناز الأربعين.. هذا ما كشفه والد الفنان الراحل جورج الراسي عن ابنته نادين وحفيده "جو" (فيديو)
Lebanon 24
بعد جناز الأربعين.. هذا ما كشفه والد الفنان الراحل جورج الراسي عن ابنته نادين وحفيده "جو" (فيديو)
04:51 | 2022-10-09
14/10/2022 01:44:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الضجة التي أثارها مشهد القُبلة التي ظهرت فيه.. هكذا علّقت الممثلة اللبنانية (فيديو)
Lebanon 24
بعد الضجة التي أثارها مشهد القُبلة التي ظهرت فيه.. هكذا علّقت الممثلة اللبنانية (فيديو)
04:00 | 2022-10-09
14/10/2022 01:44:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact